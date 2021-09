Schulbus prallt gegen Pfeiler

Unverletzt geblieben sind die Insassen eines Schulbusses, der am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr an der Straße „An der Staig“ in Leutkirch mit einem Pfeiler kollidierte.

Der 56 Jahre alte Fahrer musste ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge einem entgegenkommenden Auto ausweichen. Er fuhr deshalb zu weit nach rechts und streifte den Pfosten. Neben dem Streifschaden am Bus ging auch das Glas der Bustüren zu Bruch. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.