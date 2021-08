Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alle Informationen zum Thema Schulbeginn an den Leutkircher Schulen finden Sie hier:

Grundschule Oberer Graben: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 13.09.2021 um 8:20 Uhr, mit Unterrichtsende um 11:45 Uhr.

Die Schulaufnahme der Erstklässler findet am Donnerstag, 16.09.2021, statt. Die Kinder der Grundschulförderklasse werden am Mittwoch, 15.09.2021 aufgenommen.

Die Eltern erhalten postalisch von der Schule alle wichtigen Informationen.

Grundschule Friesenhofen: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 13.09.2021 um 7:50 Uhr.

Am Donnerstag, 16.09.2021 findet um 8:30 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche mit Einhaltung der geltenden Hygieneregeln (Maskenpflicht, Dokumentationspflicht, begrenzte Anzahl, Anmeldung am Elternabend; Änderungen vorbehalten!) statt mit anschließender Einschulung in der Schule um ca. 9:30 Uhr.

Der Elternabend für die Eltern der Erstklässler findet am Dienstag, 14.09.2021 um 19:30 Uhr, in der Grundschule statt.

Grundschule Gebrazhofen: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 13.09.2021 um 8:20 Uhr.

Die Einschulungsfeier findet am Donnerstag, 16.09.2021 um 9:30 Uhr in der Grundschule statt mit vorherigem Gottesdienst in der Kirche Gebrazhofen um 8:30 Uhr.

Der Elternabend für die Eltern der Erstklässler findet am Dienstag, 14.09.2021 um 19:00 Uhr, in der Grundschule statt.

Grundschule Herlazhofen-Willerazhofen: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 13.09.2021 um 8:00 Uhr, mit Unterrichtsende um 12:15 Uhr.

Die Schulanfänger beginnen am Donnerstag, 16.09.2021. Um 9:00 Uhr findet ein Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Margaretha in Willerazhofen statt.

Die Einschulungsfeier findet anschließend um ca. 9:45 Uhr auf dem Pausenhof der Grundschule statt.

Grundschule Ausnang: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 13.09.2021 um 8:00 Uhr.

Die Einschulungsfeier für die Erstklässler findet am Freitag, 17.09.2021 um 10:00 Uhr, statt.

Der Elternabend für die Eltern der Erstklässler findet am Dienstag, 14.09.2021 um 20:00 Uhr, in der Grundschule statt.

Grundschule Reichenhofen: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 13.09.2021 um 7:45 Uhr.

Die Einschulungsfeier für die Erstklässler findet am Samstag, 18.09.2021 um 10:00 Uhr, statt. Es findet kein Gottesdienst statt.

Gemeinschaftsschule Leutkirch: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 und ab Klasse 6 ist am Montag, 13.09.2021 um 8:10 Uhr.

Die Einschulungsfeier für die Erstklässler findet am Donnerstag, 16.09.2021 um 14:00 Uhr, statt. Für die Eltern der Erstklässler findet am Dienstag, 14.09.2021 um 19:00 Uhr, ein Elternabend statt. Ein Gottesdienst findet nicht statt, es wird aber im Rahmen der Einschulungsfeier eine Segnung stattfinden.

Die Einschulungsfeier für die Fünftklässler findet am Dienstag, 14.09.2021 um 8:30 Uhr, statt. Um 8:00 Uhr findet auf dem Schulhof eine christliche Andacht statt.

Ein Elternabend für die Eltern der Fünftklässler findet am Mittwoch, 15.09.2021 um 19:00 Uhr statt. Die Eltern erhalten postalisch von der Schule alle wichtigen Informationen.

Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 10 ist am Montag, 13.09.2021 um 8:05 Uhr. Dies gilt auch für die zukünftigen Fünftklässler.

Die Einschulung der Erstklässler findet am Donnerstag, 16.09.2021 um 14:30 Uhr, statt. Für die Eltern der Erstklässler findet am Dienstag, 14.09.2021 um 20:00 Uhr ein Elternabend statt.

Otl-Aicher Realschule: Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 10 ist am Montag, 13.09.2021 um 8:15 Uhr, mit Unterrichtsende um 12:30 Uhr.

Schulbeginn für die Fünftklässler ist am Dienstag, 14.09.2021. Die Eltern erhalten postalisch von der Schule alle wichtigen Informationen. Ein Gottesdienst findet nicht statt.

Hans-Multscher Gymnasium: Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 12 ist am Montag, 13.09.2021 um 8:10 Uhr, mit Unterrichtsende um 12:30 Uhr.

Die Aufnahme der Fünftklässler findet am Dienstag, 14.09.2021 laut Einladung statt. Ein Gottesdienst findet nicht statt.

Don-Bosco-Schule: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 9 ist am Montag, 13.09.2021 um 8:10 Uhr.

Die Einschulungsfeier der Erstklässler findet am Donnerstag, 16.09.2021 um 9:00 Uhr, statt.

Für die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Offenen Eingangsklasse 1 findet am Dienstag, 14.09.2021 um 20:00 Uhr ein Elternabend statt. Es findet kein Gottesdienst statt.