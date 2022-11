Schützenverein Wuchzenhofen feiert sein 110-jähriges Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitglieder des Schützenvereins Wuchzenhofen feierten am 14. Oktober das 110-jährige Vereinsjubiläum. Vorsitzender Wolfgang Schiller begrüßte die Mitglieder und geladenen Gäste im Gasthaus „Adler“ in Ausnang.

In seiner Funktion als Ortschaftsrat überbrachte Ehrenmitglied Rupert Steinle Grüße an die Anwesenden. Er wies unter anderem darauf hin, dass die rege Beteiligung der Mitglieder am Vereinsgeschehen eine wichtige Grundlage für ein intaktes Vereinsleben und die Zukunft des Vereins sind. Grußworte überbrachte auch der Vorsitzende des Schützenvereins Frauenzell, Holger Ziesel. Er betonte vor allem das gute Miteinander der beiden Vereine.

Nach dem gemeinsamen Abendessen fasste Wolfgang Schiller die wichtigsten Ereignisse und Veranstaltungen seit dem 100-jährigen Vereinsjubiläum im Jahr 2012 in seinem Rückblick zusammen.

In diesen Zeitraum fiel auch 2014 der endgültige Umzug für die Schützen von Wuchzenhofen nach Frauenzell, nachdem das Schießen auf dem bisherigen Schießstand nicht mehr möglich war. Er dankte zum Schluss seines Berichtes dem Vorstand des Schützenvereins Frauenzell für die Möglichkeit der Mitbenutzung des Schießstandes und das freundschaftliche Verhältnis der Mitglieder beider Vereine untereinander.

Anschließend stand die Ehrung der Mitglieder für 10, 20, 30, 40, 50, 60 und 70 Jahre Vereinszugehörigkeit auf dem Programm. Geehrt wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft: Adolf Schwingshackl, Herbert Wagegg, Georg Wiedemann und Roland Wiedemann; für 50 Jahre: Heinz Hau, Ewald Hofbeck, Hans Maier und Rupert Rauh; für 60 Jahre: Karl-Heinz Gregg, Georg Hund, und Adalbert Remlinger; für 70 Jahre: Hubert Dobelmann, Josef Heinz, Berta Heubuch und Franz Schäffeler. Die zweite Vorsitzende, Steffi Breins, bedankte sich im Namen des Vereins bei allen Geehrten für ihre langjährige Treue mit einem kleinen Präsent.

Mit großer Spannung wurde das Ergebnis des Jubiläumsschießens und die Übergabe der Jubiläumsscheibe erwartet. Am besten getroffen hatte Herbert Wagegg und somit durfte er auch die Scheibe in Empfang nehmen.

Zum Abschluss des offiziellen Teils der Veranstaltung dankte Wolfgang Schiller seiner Stellvertreterin Steffi Breins, den Ausschussmitgliedern und allen Helfern, die durch ihr Engagement zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Den Schützen wünschte er einen guten Verlauf der aktuellen Schießsaison.