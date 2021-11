Schützenverein Schloss Zeil hielt Generalversammlung 2020

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der SV Schloss Zeil e.V. holte am 29. Oktober 2021 die ordentliche Generalversammlung für das Vereinsjahr 2020 im Feuerwehrhaus in Unterzeil nach.

Oberschützenmeister (OSM) Jürgen Sauter begrüßte zahlreiche Mitglieder und führte durch die Tagesordnung. In seinem Jahresbericht erinnerte OSM Jürgen Sauter an die Aktivitäten des Vereins und der Vorstandschaft, die jedoch in der Corona-Zeit nur in geringem Maße stattfinden konnten. Es folgten die Berichte der einzelnen Abteilungen und der Kassenbericht. Die Kassenprüfer bescheinigten eine vollständige und ordnungsgemäße Kassenführung.

Die sportlichen Aktivitäten waren im Jahr 2020 eingeschränkt, da zweimal ein Lockdown den Schießbetrieb einstellte. Im September 2020 wurden noch die Rundenwettkämpfe der Saison 2020/21 in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und Sportpistole gestartet, diese wurden dann aber aufgrund des Corona-Lockdowns nicht mehr abgeschlossen. Die Wettkämpfe Kreisschützentreffen, Kreismeisterschaften und Bezirksmeisterschaften konnten alle nicht stattfinden. Die Königsschießen vom SV Schloss Zeil wurde vom Dezember 2020 auf den Juli 2021 verschoben.

Im Anschluss erfolgte die Proklamation der Schützenkönige 2021. Die Könige sind: Michael Assfalg (Luftgewehr), Michael Assfalg (KK-Gewehr), Tanja Merk (Luftpistole) und Jürgen Sauter (KK Sportpistole). Da in diesem Jahr Michael Assfalg „Doppel-Schützenkönig“ im Luftgewehr und KK-Gewehr wurde, ging die Schützenkette Luftgewehr als Stellvertretung an die 2. Platzierte Tanja Merk. Der Gewinner vom Kleinkaliber-Pokal war Siegfried Fleischer.

Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft erfolgten die Wahlen der Gruppe 1. Bei den Wahlen wurden folgende Ämter für zwei Jahre wiedergewählt: Jürgen Sauter (Oberschützenmeister), Walter Ehrmann (Kassier), Tanja Merk (Schriftführerin), Josef Seidl (Sportleiter Pistole), Siegfried Fleischer (1. Beisitzer). Das Amt des Jugendwartes, das bisher nicht besetzt wurde, konnte durch Joachim Geyer-Rampp neu besetzt werden.

Am Ende der Versammlung dankte OSM Jürgen Sauter noch der Vorstandschaft für ihre Arbeit.