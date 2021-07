Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die TeilnehmerInnen der Weiterbildung zur „Leitung einer Pflege- und Funktionseinheit“ eines Wohnbereiches (FHAPTL) werden im Rahmen der Maßnahme auch zu PraxisanleiterInnen fortgebildet. Im Zuge des Unterrichtes in Berufs- und Arbeitspädagogik wurde jetzt das Projekt „Schüler leiten Schüler an“ durchgeführt: Der Weiterbildungskurs leitete die Auszubildenden des ersten Lehrjahres der generalistischen Pflegeausbildung zum Thema „Prophylaxen in der Pflege“ praktisch an. Im Unterricht wurde dieses Projekt inhaltlich und methodisch vorbereitet, indem in Gruppen verschiedene Möglichkeiten der praktischen Anleitung erarbeitet wurden; die Auszubildenden des ersten Lehrjahres wurden parallel dazu zum Thema Prophylaxen von ihren LehrerInnen unterrichtet.

An einem Vormittag trafen die Klassen schließlich aufeinander. Nun galt es, Thromboseprophylaxestrümpfe anzuziehen, eine atemstimulierende Einreibung zu machen oder das Positionieren eines Menschen im Bett zur Dekubitusprophylaxe zu üben. Auch bei den Themen Kontrakturenprophylaxe und „ein Bewegungsangebot zur Thromboseprophylaxe“ konnten die Auszubildenden ihr theoretisch erlerntes Wissen in praktischen Übungen umsetzen. Die WeiterbildungsteilnehmerInnen zeigten ausgesprochen professionelle Anleitungen auf einem der Klasse zugeschnitten Niveau.

Die Angeleiteten hatten zunächst Bedenken und „Respekt vor den Großen“. Die Zweifel legten sich aber schnell. Sie schätzten den respektvollen Umgang der AnleiterInnen mit ihnen und schon nach kurzer Zeit wurden Fachgespräche über die einzelnen Themen geführt.

Die WeiterbildungsteilnehmerInnen empfanden diese Art von Unterricht als sehr gewinnbringend, hatten sie doch Gelegenheit, innerhalb kurzer Zeit zwanzig SchülerInnen in ihren unterschiedlichen Entwicklungsstufen und Wissensständen kennenzulernen und anzuleiten.

Auch die Rückmeldungen der Auszubildenden waren rundum positiv: „Aufregend, spannend und eine voll coole Sache“ bemerkte eine Schülerin bei der Reflexion – und das trifft es wohl ganz gut. Im nächsten Schuljahr wird es ganz sicher wieder das Projekt „Schüler leiten Schüler an“ geben.