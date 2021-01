Schüler führen einen virtuellen Handwerksbetrieb

Die Corona-Krise erschwert es derzeit Jugendlichen, sich bei der Berufswahl zu entscheiden. Berufsorientierungstage an Schulen entfallen, Praktika in Unternehmen und Betrieben seien nur bedingt möglich. Daher bietet die Handwerkskammer Ulm mit dem Planspiel „Meister Power“ Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich auch in Zeiten des Fernunterrichts beruflich zu orientieren. Von den mehr als 100 Schulklassen im Verbreitungsgebiet der Handwerkskammer arbeitet laut Pressemitteilung aktuell auch das Hans-Multscher-Gymnasium in Leutkirch mit dem Lernprogramm.

Der landesweite Schülerwettbewerb geht in diesem Jahr in die dritte Runde‍. Den erfolgreichsten virtuellen Unternehmern winken Sachpreise im Gesamtwert von mehr als 6000 Euro. In dem Onlineplanspiel schlüpfen Schülerinnen und Schüler in die Rolle einer Chefin oder eines Chefs eines virtuellen Handwerksbetriebs. Mit Hilfe der Lernsoftware können die Jugendlichen in zehn herausfordernden Szenarien ihr unternehmerisches Können spielerisch üben, wie die Handwerkskammer weiter mitteilt.

Sie treffen unternehmerische Entscheidungen, behalten ihre Finanzen im Blick und stehen vor der Herausforderung, innerhalb von drei Spielmonaten ein möglichst gutes Betriebsergebnis zu erzielen. Passgenaue Begleitmaterialien unterstützen eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Themen der Lernsoftware.

Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie zur Lernsoftware erteilt Michael Scheiffele, Telefon: 0731 / 1425-6224, E-Mail: m.scheiffele@hwk-ulm.de. Auf der Homepage www.meister-power.de können sich Interessierte ebenfalls informieren.