Eine Gruppe der Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen hat sich beim bundesweiten VR-Börsenspiel der Volksbanken und Raiffeisenbank gegen fast alle der 373 Teilnehmergruppen durchsetzen können. Die Gruppe „Die Lappen‘s“ (Cristina Caminatiello, Larissa Leiprecht, Nils Riess, Lukas Schiele und Gwendolyn Schmied) belegte Platz drei, teilt die Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) mit.

Insgesamt hätten aus dem Geschäftsgebiet 97 Schüler am Wettbewerb teilgenommen. Beim VR-Börsenspiel würden die Abläufe des Börsengeschäftes vom Kundenauftrag über den Handel bis zur Abrechnung wie in einem echten Depot simuliert. Mit einem Startkapital von 50 000 Euro im Depot hätten „Die Lappen‘s“ einen beachtlichen Gewinn erwirtschaftet zum Ende einen Depotwert von 58 266,89 Euro erzielt. Aufgrund der Corona-Pandemie sei die zentrale Siegerehrung in diesem Jahr ausgefallen. Daher habe Berthold Natterer, VBAO-Regionalmarktdirektor Leutkirch/Bad Wurzach, die Urkunde und den Preis in der Hauptstelle der Bank in Leutkirch übergeben. Weitere Infos zum VR-Börsenspiel gibt es unter www.vbao.de/schule