„Schtonk!“ geht auch auf der Bühne

„Schtonk!“ nur Geschichte? Von wegen! In Zeiten von Fake-News ist das Anprangern von Falschmeldungen aktueller denn je. Nur sind die Täter nicht mehr so leicht fassbar – im Gegensatz zum „Stern“-Skandal vor 35 Jahren, als schnell die Köpfe rollten.

Die Illustrierte hatte mit der Veröffentlichung von gefälschten Tagebüchern des Gröfaz die größte Zeitungsente aller Zeiten zu Wasser gelassen, der Verlag mutierte zur absoluten Lachnummer, und die Täter wanderten in den Knast.

Helmut Dietl und Ulrich Limmer aber heimsten mit der Verfilmung der Realsatire „Schtonk“ von 1992 eine Oscar-Nominierung ein. Die Württembergische Landesbühne Esslingen hat sich nun mutig an die Bühnenfassung der Filmvorlage gewagt– und gewonnen. Davon konnte sich ein spürbar amüsiertes Theaterpublikum in der Festhalle überzeugen.

Eine Weltsensation?

Mit 700 Gramm war die „Stern“-Ausgabe vom 26. April 1983 ein Schwergewicht. Und Chefredakteur Peter Koch kündigte im zweiseitigen Editorial mit dem Abdruck der 62 Hitler-Bände nichts Geringeres an als eine historische und journalistische Weltsensation. 9,2 Millionen Mark hatte sich der Verlag das kosten lassen – Geld, das zum größten Teil in die Taschen des „Stern“-Reporters Gerd Heidemann floss, der die Tagbücher besorgt hatte. Aber auch Fälscher Konrad Kujau bekam von dem Geldsegen reichlich ab.

Die Geschichte des „Dritten Reiches“ müsse teilweise umgeschrieben werden, hatte Koch großspurig behauptet. Musste sie nicht. Stattdessen konnte sich die Welt an dem Presseskandal des Jahrhunderts delektieren, die Filmbesucher an einem skurrilen Film – und die Theatergäste nun an einem noch groteskeren Spiel.

Hermann Willié (Oliver Moumouris), so der Rollenname des Stern-Reporters Heidemann, braucht dringend einen lukrativen Knüller. Mit seiner heimlichen Liebe für Nazi-Devotionalien ersteht er die Göring-Yacht Carina II, beginnt eine Affäre mit der Göring-Nichte Freya (Sabine Bräuning) und lernt das Schlitzohr Fritz Knobel alias Konrad Kujau (Martin Theuer) kennen. Der bietet gerade „Eva Braun nackt vor Gebirgskulisse“ an – gemalt von Adolf Hitler.

Der Stuttgarter Alt-Nazi Lentz (Wieland Backes) und seine Gesinnungsfreunde sind beglückt. Genauso wie dann kurze Zeit später die Chefetage des Stern, die das erste gefälschte Tagebuch wie den Fund einer neuen Bibel zelebriert. Ein „Eishauch der Geschichte“ wehe durch das Büro, raunen die noblen Herren, die zwar an der Echtheit der Unterlagen gewisse Zweifel hegen, aber blind sind vor Geilheit nach Publicity und Geldsegen.

Nicht einmal die falschen Initialen auf den Tagebüchern rütteln sie wach. FH statt AH? Die Lösung ist einfach: Der Fälscher hat so schlampig gearbeitet, dass er aus Versehen den falschen Buchstaben benutzte. Nicht die einzige Schludrigkeit in dem Konvolut, das vom Bundesarchiv wenige Tage nach der ersten Veröffentlichung als Fälschung entlarvt wird.

Den gefeierten Film fürs Theater zu inszenieren, ist ganz schön frech. Die visuellen Möglichkeiten sind begrenzt, aber die dreigeteilte Bühne mit Künstleratelier rechts, Gartenwirtschaft links und oben drüber Yacht-Reling und Verlagsbüro, ist ein kompakt-witziges Konstrukt von Frank Chamier. Die Dialoge waren damals allerfeinste Satire, und deshalb hat Marcus Grube sie klugerweise für seine Bühnenfassung nicht geändert.

Mit Chupze angegangen

Seine Darsteller Martin Theuer als Allround-Gauner Knobel und Oliver Moumouris als halbseidener Journalist Willié aber tragen die Hauptlast. Sie müssen sich immerhin an Stars wie Götz George und Uwe Ochsenknecht messen lassen – gehen es jedoch mit Chuzpe an.

Wenn der schmierig-dreiste Theuer in seiner schäbigen Bude profanes Geschwätz aus seinem Privatleben in das Hitler-Tagebuch salbt und immer wieder lustvoll mit Frau oder Freundin hinter das abgewetzte Kanapee abtaucht, treibt er die Absurdität der Affäre auf die Spitze. Moumouris ist die elegantere Variante, mal servil tänzelnd bei den Verlegern, mal herrisch auftrumpfend in Görings-Bademantel, mal verklärt die angebliche Hitler-Eva-Braun-Asche schnupfend – eine Type zum Abgewöhnen. Beide fahren stets mit Volldampf, unterstützt von einer engagierten elfköpfigen Truppe, die als Promi auch den Ex-SWR-Nachtcafé-Moderator Wieland Backes integriert hat. Für die beiden kleinen Rollen – mal brauner Wohlstandsbürger, mal verblendeter Verleger – musste er sich nicht verausgaben.

Kurzum: Abgedrehte Unterhaltung stand hier im Vordergrund. Aber die Mahnung vor Lug und Trug im Mediengeschäft kam hörbar an. Und dass die braune Soße noch immer schwappt, erleben wir derzeit Tag für Tag.