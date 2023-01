Leutkircher ist bester Schreiner-Geselle in der Region

Im Landkreis Ravensburg haben sich im aktuellen Ausbildungsjahr 627 junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk entschieden. Derzeit sind 179 Lehrstellen unbesetzt. „Es muss unseren Betrieben im Landkreis Ravensburg gelingen, noch mehr Jugendliche von ihren Handwerken zu überzeugen, sie zu begeistern und zu faszinieren. Deshalb sind Berufsorientierung und Praktika so wichtig: Nur wenn junge Menschen einen Handwerksberuf ausprobieren, können sie entscheiden, ob eine Ausbildung das Richtige für sie ist“, sagt Michael Bucher, Vorstandmitglied der Handwerkskammer Ulm und Kreishandwerksmeister im Landkreis Ravensburg. Von den 627 neuen Auszubildenden haben 17 Prozent Abitur.

Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist groß und der Bedarf an Nachwuchsfachkräften im Handwerk weiter hoch – und wird es auch jetzt in Zeiten von Energiekrisen und hoher Inflation bleiben, betont die Handwerkskammer. Eine Ausbildung könne in vielen Handwerksberufen auch im Winter noch starten. Jugendliche, die noch unentschlossen sind, in welchen Berufen sie ihre Fähigkeiten und Talente einsetzen können, können sich an die Ausbildungsberater der Handwerkskammer Ulm wenden.