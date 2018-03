Schräg, schrill und schwäbisch beim Oberschwabengipfel

Der Larifari-Verein präsentiert am Freitag, 23. Februar, den Oberschwabengipfel mit Ingrid Koch, Günther Bretzel und dem „Maulart-Kabarett“. Laut Pressemitteilung wird es schräg, schrill und natürlich schwäbisch. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Leutkircher Bocksaal. Einlass ist ab 19 Uhr.

Schlitzohrige Texte, herzzerreißende Szenen und freche Songs – auf Schwäbisch natürlich, so kündigen die Veranstalter den Oberschwabengipfel in ihrer Pressemitteilung an. Wie eine schwäbische Artenschutzkonferenz sei dieses Gipfeltreffen von vier gestandenen Oberschwaben: Wolfgang Engelberger und Siege „Mu Siegfried“ Schock vom „Maulart-Kabarett“, die radiobekannte Worthandwerkerin Ingrid Koch und der Mundartist Günther Bretzel. Solistisch und im Team bringen sie Szenen einer schwäbischen Ehe live, gereimte und ungereimte Alltäglichkeiten, lyrische und andere Lästereien auf die Bühne. Laut Ankündigung schildern sie ihre Landsleute wie sie nun mal sind, oder gerne wären, oder besser nicht sein sollten. Auch sich selbst nehmen sie kräftig auf die Schippe und was sonst noch „sauwichtig ist im Ländle“. Es darf mitgelacht, mitgelitten und mitgesungen werden.

Unvergleichliche Gedichte, humorvolle Lieder und saukomisches Kabarett beweisen: Der schwäbische Humor ist nicht vom Aussterben bedroht. Laut Veranstalter: „Zum Bläära schee!“