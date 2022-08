Schongau-Triathlon: Mia Weilhammer kommt auf Platz drei

Zum ersten Mal ist der Schongau-Triathlon am späten Nachmittag gestartet worden. Die befürchtete Hitzeschlacht blieb aber aus. Bei besten Bedingungen gingen knapp 300 Ausdauersportler an den Start. Vom SV Herlazhofen waren drei Triathleten am Start.

Über die Sprint-Distanz waren Mia Weilhammer und Michael Bartl dabei. Es wurden 500 Meter im Lech geschwommen, ein Rundkurs mit zweimal 12,5 Kilometern geradelt und 5 Kilometer durch die Altstadt von Schongau gelaufen. Weilhammer verließ als vierte Frau das Wasser und konnte sich mit einer starken Radleistung auf den dritten Platz des Gesamtfeldes vorkämpfen. Beim abschließenden Laufen ließ sich Weilhammer diesen Platz auch nicht mehr nehmen und erreichte den dritten Platz im Gesamtfrauenfeld und Platz eins in der AK weibliche Jugend A in 1:26,16 Stunden. Eine sensationelle Leistung, da es sich bei dem Start in Schongau für Weilhammer erst um den zweiten Triathlon-Wettkampf überhaupt handelte. Bartl musste sich in der AK 60 werten lassen und konnte das Ziel mit dem Gesamt Platz 48 erreichen, er kam in einer Zeit von 1:45,35 Stunden auf Platz vier seiner Klasse.

Werner Vollmer erreicht Platz sechs in der Altersklasse 50

Werner Vollmer startete auf der olympischen Distanz mit 1500 Meter Schwimmen, 37 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer. Mit einer sehr guten Schwimmzeit von 24:36 Minuten und einer starken Radleistung startete er seinen Wettkampf. Mit einem engagierten Lauf beendete er seinen Dreikampf mit einer Endzeit von 2:27,33 Stunden und Platz sechs in der AK 50.