Schon wieder Zeit für Pokal-Emotionen

Bevor am Wochenende die unteren Fußball-Ligen ihren Spielbetrieb aufnehmen, schnuppern viele Teams noch einmal Pokalluft. Im Bezirkspokal Bodensee steht am Mittwoch und Donnerstag die dritten Runde an. Die Zuschauer dürfen sich auf einige interessante Paarungen freuen. Das einzige Bezirksligaduell steigt in Beuren.

Für den Fußball-Bezirksligisten SV Beuren ist es am Mittwochabend der zweite Pflichtspielauftritt mit seinem neuen Spielertrainer Patrick Mayer. In Pokal-Runde eins hieß es 4:1 gegen den SV Vogt II, in Runde zwei kam Beuren kampflos weiter, weil der TSV Heimenkirch II nicht antrat. Jetzt steht eine deutlich größere Hürde an: Ligakonkurrent SV Kressbronn. Den stuft Patrick Mayer sogar als einen der Mitfavoriten in der anstehenden Bezirksliga-saison ein. „Kressbronn sehe ich ganz weit vorne“, sagt Mayer, zudem erwartet er Weingarten und Heimenkirch auf den Spitzenplätzen.

Ratzenried gegen Wolfeggs Zweite

Zwar sei bei Beuren alles auf den Saisonstart am kommenden Sonntag gegen den Landesliga-Absteiger TSV Eschach ausgelegt, aber: „Wir wollen weiterkommen.“ Er selbst werde wegen Oberschenkelproblemen nicht auflaufen, sagt Mayer, für den Sonntag sei er aber zuversichtlich.

Deutlich leichter als in Runde zwei könnte es dagegen der TSV Ratzenried haben. Nach dem prestigeträchtigen 3:1-Sieg gegen den SV Eglofs im Argenbühl-Derby steht jetzt die Auswärtsaufgabe beim SV Wolfegg II an.

Interessant werden dürfte auch, wie der SC Unterzeil-Reichenhofen sich bei der SG Baienfurt schlägt, die in der zweiten Runde den hoch gehandelten SV Weingarten aus dem Wettbewerb warf.

Dem letztjährigen Finalisten FC Wangen II bleibt nach dem Aus im WFV-Pokal noch der Bezirkspokal, um erneut die großen Favoriten aufzumischen. Mit dem SV Bergat-reute kommt zunächst ein anderer A-Ligist zur Wangener Reserve.

Ganz entspannt sein kann derweil Titelverteidiger SV Baindt, der in dieser Woche im WFV-Pokal beim SV Schemmerhofen gefordert ist. Das Spiel beim Türk SV Wangen wurde deswegen auf den 5. September verlegt.