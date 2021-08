Schon rund 2,1 Millionen Kronkorken gesammelt

Über die vom Leutkircher Alexander Kainz gestartete Kronkorken-Sammelaktion konnten laut Mitteilung bisher rund 4,2 Tonnen Kronkorken auf dem Schrottplatz Schoder abgegeben werden. Zuletzt wurde Kainz vom Also-Team überrascht, das gleich eine ganze Lkw-Ladung voll Kronkorken übergab, die sie in den den letzten zwei Jahren gesammelt haben. Die 4,2 Tonnen entsprechen laut Kainz in etwa 2,1 Millionen Kronkorken. Das dafür erhaltene Geld geht je zur Hälfte an die beiden Leutkircher Vereine Hilfe für Herat – für das Waisenhaus Ansari – und an den Förderkreis für leukämie- und tumorkranke Kinder.