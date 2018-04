Schnippeln, Schneiden und Genießen

Über 30 Menschen mit Behinderung sind am Samstag auf Initiative der Lebenshilfe, Gruppe Leutkirch, zusammen gekommen, um in der Küche der Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz gemeinsam zu kochen. Abgerundet wurde das Treffen durch einen Mitmachvortrag von Beate Dorau vom Ernährungszentrum Leutkirch.

Die Ortsgruppe Leutkirch organisiert monatlich unter der Leitung von Hannelore Probst, eine Veranstaltung für Menschen mit Behinderung im Alter von 18 bis über 80 Jahren. Unterstützt wurde sie von zahlreichen, ehrenamtlichen Helferinnen. So stand am Samstag ein gemeinsames Kochen auf dem Programm. Zubereitet wurde zunächst eine Minestrone aus frischem Gemüse wie Lauch, Sellerie, Karotten, Zwiebeln und Kartoffeln. Zusätzlich durften die Teilnehmer ein Apfel-Tiramisu kreieren. Da wurde nicht nur akribisch geschnippelt, geschnitten und gekocht, sondern das Selbstgekochte auch gleichzeitig gemeinsam mit großer Freude verspeist.

„Im Großen und Ganzen haben wir jeden Teilnehmer selber machen lassen und nur Hilfe geleistet, wenn es notwendig war“, sagte Sabine Schobloch, ehrenamtliche Helferin der Lebenshilfe. Im Anschluss an das Mittagessen und vor dem Nachtisch hörten die Teilnehmer einen Vortrag von Beate Dorau, vom Ernährungszentrum Bodensee/Oberschwaben, Außenstelle Leutkirch, und BeKi-Trainerin (Bewusste Kinderernährung) Andrea Geißler. Zunächst stand eine Genussmeditation auf dem Programm, bei dem die Teilnehmer erfuhren, was es heißt, Schokolade nicht einfach in den Mund zu schieben, sondern diese langsam zu genießen. Anschließend stellte Dorau die Ernährungspyramide vor, die auf sechs Ebenen zeigt, welche Lebensmittel zu welchen Lebensmittelgruppen gehören.

Auf spielerische Weise erfuhren die Mitglieder der Lebenshilfe, auf welche Ebene zum Beispiel Schokolade oder aber Wasser gehören. So mussten die Teilnehmer unter anderem Süßigkeiten anhand von Symbolen dem Haus Familie Schleck oder Wasser der Familie Durstig zuordnen. Ein Mitmachvortrag, der den frisch gebackenen Köchen ziemlich Spaß bereitete und gleichzeitig einen vernünftigen Umgang im Sinne einer gesunden und wertschätzenden Ernährung vermittelte. „Die haben alle ganz toll mitgemacht und zugehört“, sagte Dorau. „Es ist einfach wichtig zu zeigen, dass der Genuss beim Essen ganz wichtig ist, denn schließlich muss die Mahlzeit ja schmecken. Und das halt alles in Maßen“, so die Ernährungsberaterin.