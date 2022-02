Schnelle Leutkircher Langläufer

In Schonach fanden die baden-württembergischen Langlauf-Meisterschaften im Sprint und Distanz, jeweils in klassischer Technik, statt. Beim Sprint erzielten die U14-Starter der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch ordentliche Ergebnisse.

Da alle in einer Klasse mit den älteren U15-Startern gewertet wurden, sind die Plätze 13, 16 und 17 für Michl Mendler, Jonas Reich und Julian Günthner beachtlich. Auch der zwölfte Platz von Rosa-Lina Schneider war erfreulich. am Folgetag musste über fünf schwere Kilometer gelaufen werden. Ganz erfreulich und auch überraschend gewann Annette Ammann die Damenklasse und damit den baden-württembergischen Meistertitel. Weiteren Grund zur Freude bereiteten Michl Mendler, Jonas Reich und Julian Günthner mit den Plätzen zwei, drei und vier in der Klasse U14. Eines ihre besten Rennen absolvierte Rosa-Lina Schneider als gute Fünfte. Auf dem Foto zu sehen sind (von links) Michl Mendler, Jonas Reich, Julian Günthner, Rosa-Lina Schneider und Annette Ammann.