Schnäppchenjäger sind wieder unterwegs

Mit dem Frühling finden in der Region vieler Orts Kinderkleiderbasare statt, bei gut erhaltene Waren zu günstigen Preisen erhältlich sind. Damit die SZ-Leser wissen, wo welcher Basar veranstaltet wird, hat die „Schwäbische Zeitung“ eine Übersicht erstellt.

AICHSTETTEN - Großer Baby- und Kinderkleiderbasar ist am 7. März, von 11 bis 12.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Aichstetten. Verkauft werden Artikel rund ums Kind, wie Kinder- und Teenagerkleidung (bis Größe 176) sowie Umstandskleidung, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Kinderkleinmöbel, Auto- und Fahrradsitze (nur zugelassene) sowie Spielsachen (keine Kuscheltiere). Maximal können 50 Teile pro Kunde (davon höchstens fünf paar Schuhe) abgegeben werden. Zum Verkauf ausgelegt werden nur gut erhaltene, moderne und saubere Artikel.Wer gut erhaltene Ware verkaufen möchte, kann diese am 7. März, von 8 bis 9.30 Uhr in der Turnhalle abgeben. Alle Artikel müssen mit Etiketten versehen sein, auf denen Verkaufspreis, Größe und Kundennummer angegeben ist. Kundennummer bitte oben links in rot auf jedes Etikett schreiben. Persönliche Kundennummer sind über E-Mail: Kinderkleiderbasar-aichstetten@web.de (E-Mail mit Vor- und Zunamen). Die Nummernvergabe erfolgt wieder neu und die ausgegebenen Nummern vom Herbstbasar nicht erhalten bleibt. Vom Verkaufspreis werden zehn Prozent für einen guten Zweck einbehalten. Die Annahmegebühr beträgt drei Euro. Die Abholung des Erlöses oder der nicht verkauften Ware erfolgt am selben Tag von 16 bis 16.30 Uhr. Es wird keine Haftung für angenommene Ware übernommen. Während der Verkaufszeit gibt es Hähnchen, Wurst und Pommes sowie Kaffee und Kuchen zum Mitnehmen.

ARNACH - Der Sportverein Arnach lädt am Samstag, 29. Februar, von 13 bis 15 Uhr zum Kinderkleider- & Spielzeugbasar in die Turnhalle nach Arnch ein. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ist bereits ab 12.30 Uhr. Die Annahme der Artikel erfolgt am Freitag, 28. Februar, von 16 bis 18 Uhr. Zum Verkauf kommt Frühjahrs- und Sommerbekleidung bis Größe 152, Umstandskleidung, Kinderwagen, Hochstühle, Spielzeug, Autositze und vieles mehr. Weitere Informationen, Anmeldungen und Listennummern gibt es per E-Mail an bazar-arnach@web.de oder ab 17. Februar unter Telefon 07564/3767 (ab 14 Uhr).

FRIESENHOFEN - Der Verein Familienleben Friesenhofen veranstaltet am Samstag, 18. April, von 9 bis 12 Uhr in der Ebnathalle einen Basar rund ums Kind. Schwangere mit Mutterpass dürfen bereits ab 8.30 Uhr stöbern. Spielzeug, Bücher und Babyzubehör werden ebenso angeboten. Als Besonderheit gilt, dass Naturtextilien und Handmade-Waren eine extra Ecke bekommen. Im Basarcafé gibt es Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen). Infos: kinderbasar-friesenhofen.jimdo.com, www.familienlebenfriesenhofen.de. Freiwillige Basarhelfer dürfen sich jederzeit melden. Diese dürfen eine unbegrenzte Anzahl an Artikeln abgeben und die Startgebühr von drei Euro entfällt. Der größte Bonus für die Helfer ist, dass diese vor der offiziellen Öffnung des Basars einkaufen gehen können. Der Erlös des Basars kommt sozialen Zwecken zugute.

GEBRAZHOFEN - Das Basarteam des SVG veranstaltet ihren Kinderkleider- und Spielzeugbasar am Samstag, den 7. März.. Der Verkauf findet von 14 bis 15.30 Uhr in der Turnhalle statt. Angenommen werden modische Frühjahr-/ Sommerbekleidung Größe 50 bis 164, außerdem Kinderschuhe (maximal drei Paar), Babyzubehör, Umstandsbekleidung, Kinderwagen, Autositze, Spielzeug und Kinderfahrzeuge. Maximal 50 Teile. Die Annahmegebühr beträgt drei Euro, außerdem werden zehn Prozent vom Umsatz einbehalten. Der Erlös wird gespendet. Die Annahme der Waren findet am Freitag, 6. März, von 14.30 bis 15.30 Uhr statt. Nicht verkaufte Teile können am Samstag, 7. März, von 18.30 bis 19 Uhr abgeholt werden. Die Kundennummern für den Basar sind bereits alle vergeben.

HAIDGAU - Das Haidgauer Basar-Team veranstaltet am Freitag, 13. März in der Turn- und Festhalle Haidgau einen Kinderkleider- und Spielzeugbasar. Es werden saubere und gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung von Größe 56 bis Größe 176, Umstandskleidung, Kinderwagen, Buggys, Bücher, Kinderfahrzeuge aller Art, Spielwaren und viel mehr angeboten. Die Annahme der Waren erfolgt am Donnerstag, 12. März, von 15.30 bis 17 Uhr. Der Verkauf findet am Freitag, 13. März, von 14 bis 15.30 Uhr statt. Für werdende Mütter ist bereits um 13.30 Uhr Einlass. Die Rückgabe der nicht verkauften Waren sowie des Erlöses erfolgt am Freitag, 13. März, von 19 bis 19.30 Uhr. Das Basar-Team behält sich vor, schmutzige und kaputte Waren nicht zum Verkauf anzubieten. Für verloren gegangene und beschädigte Gegenstände wird keine Haftung übernommen. Aufgrund der DSGVO können die Nummern für Verkäufer nur per E-Mail mit einer unterschriebenen Einverständniserklärung vergeben werden. Die Einverständniserklärung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: basar.sg-haidgau.de/Doc_DSGVO.pdf oder ist per E-Mail an basar-haidgau@gmx.de erhältlich. Die Annahme von Waren ist auf 50 Artikel pro Kundennumernbegrenzt inklusive drei paar Schuhe. Jacken und Kleider müssen auf Bügeln angeliefert werden. Die Annahmegebühr von drei Euro wird direkt bei der Annahme fällig, und vom Verkaufserlös werden zehn Prozent einbehalten. Der Erlös wird gespendet und kommt Einrichtungen für Kinder aus der Region und Kindern in Not zu Gute. Für die Bewirtung sorgt die Grundschule in Haidgau mit Kaffee und Kuchen.

HAUERZ - Der nächste Kinderkleider- und Spielzeugbasar findet am Freitag, 20. März, von 18 bis 19 Uhr in der Turnhalle in Hauerz statt. Einlass für Schwangere ist bereits um 17.30 Uhr. Zum Verkauf kommen Gegenstände rund ums Kind, wie Baby- und Kinderbekleidung, Schuhe und Umstandskleidung, Wickeltische, Kinderwagen, Autositze und Spielzeug. Die Annahme der Teile ist auf 65 pro sowie maximal fünf paar Schuhe pro Kundennummer begrenzt. Es werden nur gut erhaltenem, saubere und saisonbedingte Kindersachen angenommen. Unterwäsche, Bodys, Socken Strumpfhosen, Plüschtiere sowie Töpfchen oder WC-Hilfen kommen nicht zum Verkauf. Die Annahme erfolgt am Donnerstag, 19. März, von 19 bis 20 Uhr. Nicht verkaufte Gegenstände sowie der Erlös können am Samstag, 21. März, von 9 bis 11 Uhr abgeholt werden. Kundennummern und weitere Informationen gibt es unter Telefon 07568/9609960 von Kundennummer 200 bis 249 (erreichbar 8 bis 15 Uhr) oder unter Telefon 07568/9608587 von Kundennummer 250 bis 300 (erreichbar von 17 bis 19 Uhr.

HERLAZHOFEN - Der Spiel-,Sport und Bücherbasar mit Kuchenverkauf zugunsten der Kirchgemeinde St. Stephanus findet am Samstag, 28.März im Pfarrstadel in Herlazhofen statt. Angenommen werden gepflegte, vollständige Spielwaren aller Art, Bücher aller Art ( für Kinder und Erwachsene), Sportsachen (Fußball, Reiten,Bekleidungsartikel, Bademode), Kindersitze und Fahrräder. Die Annahme der Waren erfolgt am Samstag, 28. März, von 9 bis 10.30 Uhr. Der Verkauf findet an diesem Tag von 13.30 bis 15.30 Uhr statt. Die Rückgabe Nicht verkaufter Gegenstände sowie der Erlös können abends, von 18 bis 18.30 Uhr abgeholt werden. Weitere Informationen und Kundennummernvergabe gibt es täglich ab 13 Uhr bei Nicole David unter der Telefonnummer 07561/913111 oder im Internet. Zu finden unter www.spielzeugbazar.npage.de.

LEGAU - Das Legauer Basarteam veranstaltet am Samstag, 7. März, von 9 bis 12 Uhr in der Umweltstation Legau wieder einen Basar, bei dem Artikel für Frühjahr und Sommer angeboten werden. Schwangere dürfen nach Vorlage des Mutterpass bereits um 8.30 Uhr einkaufen.

LEUTKIRCH - Das Leutkircher Basar-Team ist mit den Vorbereitungen des Kinderkleider-Herbstbasars. In der Festhalle Leutkirch werden die Waren am Freitag, 13. März von 10 bis 15 Uhr angenommen. Der Verkauf findet am Samstag, 14. März, von 9 bis 12.30 Uhr statt. Angeboten werden gut erhaltene Frühjahr- und Sommerbekleidungen für Kinder, Umstandsmode, Kinderwagen und natürlich Spielwaren aller Art. Aus Datenschutz gründen gibt es neue Artikellisten, die nur unterschrieben entgegen genommen werden. Neue Listen gibt es bei Papier Wagenseil zum Kopieren sowie auf der Homepage des Vereins. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, findet sich ein großes Teeny-Angebot. Hierfür sollten allerdings nur modische Stücke zum Verkauf angeboten werden. Das Basar-Team weist darauf hin, dass aus Platzgründen maximal 50 Teile pro Anbieter angenommen werden, darunter nur fünf paar gut gepflegte Schuhe. Jedes Teil muss mit gut haftenden Etiketten ausgezeichnet sein. Nadeln oder Klammern sollten nicht angebracht werden. Die benötigten Warenlisten können im Internet auf www.kinderkleiderbazar-ltk.npage.de herunter geladen werden. Die zum Verkauf benötigten Kundennummern, die aus organisatorischen Gründen auf 400 Stück begrenzt sind, werden ab dem 17. Februar von 8 bis 19 Uhr vergeben unter Telefon 07561/4752, 07561/8202079, 07561/9884747 und 08373/9212332. Mit der Auszahlung und der Rückgabe von nicht verkauften Artikeln endet am Samstagabend von 18 bis 19 Uhr der Basar. Für jede Kundennummer wird ein Pauschalbetrag von 2,50 Euro als Annahmegebühr für die Aktion erhoben. Zehn Prozent vom Verkaufserlös werden einbehalte und kommen einer sozialen Einrichtung mit Kindern hier im Umkreis zugute. Die Veranstalter bitten um Verständniss, dass der Einlass in die Verkaufsräume mit Kinderwagen nicht gestattet ist, und für die zum Verkauf übernommenen Waren keinerlei Haftung übernommen werden kann. Während des Verkaufs am Samstagvormittag wird der Schulförderverein der Grund- und Hauptschule am Adenauerplatz wieder Kaffee und Kuchen anbieten.

UNTERSCHWARZACH - Einen Kleiderbasar Rund um´s Kind gibt es am 27. und 28. März in der Turn- und Festhalle in Unterschwarzach. Zum Verkauf kommt aktuelle, saubere und gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung bis Größe 176, Umstandsmode, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Kinderautositze, Kinderbücher und Spielzeug. Unterwäsche, und Plüschtiere werden nicht angenommen. Pro Kunde werden maximal 50 Teile und drei paar Schuhe angenommen. Kleider und Jacken sollten auf Bügeln angeliefert werden. Der Verkauf findet am Samstag, 28. März, von 13 bis 15 Uhr statt. Die Annahme erfolgt bereits am Freitag, 27. März, von 14.30 bis 16 Uhr. Nicht verkaufte Gegenstände sowie der Erlös können am Samstag, 28.03, von 18.30 bis 19 Uhr abgeholt werden. Nähere Info und Kundennummern sind unter Telefon 0178/6964239 (Nummer 1-60) oder unter Telefon 0152/57067385 (Nummer 61-120) erhältlich. Gerne auch per WhatsApp oder per E-Mail an Basarteam.USA@web.de. Auch Inhaber einer reservierten Nummer sollten sich anmelden. Für jede Kundennummer berechnet das Basar-Team drei Euro. Vom Verkaufserlös gehen zehn Prozent an eine soziale Einrichtung. Nicht abgeholte Artikel werden dem Roten Kreuz gespendet. Während des Basars wird in der Turnhalle bewirtet. Bei der Annahme am Freitag ist die unterschriebene Einwilligung zur Datenschutzerklärung abzugeben. Formulare sind bei der Annahme am Freitag erhältlich.

UNTERZEIL - Der nächste Basar rund um´s Kind findet am Samstag, 28. März, von 14.30 bis 16 Uhr im Feuerwehrhaus in Unterzeil statt. Die Besonderheit ist dabei, dass die Verkäufer ihre Artikel in Eigenregie verkaufen. Die Tischgebühr beträgt sechs Euro. Ein Doppeltisch kostete zehn Euro. Weitere Informationen und Tischvergabe gibt es unter Telefon 07561/9158892 oder 07561/9824545. Es gibt Kaffee und Kuchen, auch zum Mitnehmen.

WUCHZENHOFEN - Die nächste Kinderkleider- und Spielzeugbörse findet am Samstag, 28. März in der Turnhalle Wuchzenhofen/Tannhöfe statt. Die Verkaufszeit des Selbstverkäuferbasars ist von 13.30 bis 16 Uhr. Verkauft und gekauft werden können: Baby- und Kinderkleidung, Umstandsmode, Kinderwagen, Spielsachen und vieles mehr. Passend zur Nachmittagszeit bietet das Team um den Kindergarten St. Martin wieder Torten, Kuchen, Butterbrezeln, Kaffee und Getränke in gemütlicher Runde an. Außerdem kann der Kuchen auch mit nach Hause genommen werden. Der Reinerlös ergeht an den Kindergarten St. Martin aus Adrazhofen. Es können noch Verkaufstische reserviert werden. Reservierung und Informationen gibt es bei Steffi Jung unter Telefon 0174/7392185 oder Christina Weizenegger unter Telefon 0172/6276208.