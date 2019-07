Schmiererei: Täter entkommt unerkannt

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Gebäude in der Leutkircher Schneegasse mit schwarzer Farbe. Wie die Poliziebeamten in ihrem Bericht weiter schreiben, seien dort auch Glasscherben zurückgelassen worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.