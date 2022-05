Schmidsfelden lädt wieder zum Markttreiben ein

Nach zwei Jahren Coronapause freut sich die Heimatpflege Leutkirch nach eigenen Angaben wieder darauf, den Kunsthandwerkermarkt in Schmidsfelden ausrichten zu können. Traditionell am zweiten Mai-Wochenende, dem Muttertag, findet im historischen Glasmacherdorf Schmidsfelden das Markttreiben statt.

Mehr als 30 verschiedene Aussteller bieten ihre Produkte an und einige Kunsthandwerker zeigen ihre Fertigkeiten. Das Angebot reicht von Glas in allen Varianten, Töpferwaren, Textilien, Lederwaren, Schmuck bis zu Holzprodukten in verschiedenen Formen. Für das Highlight in der historischen Glashütte sorgen die Glasmacher mit ihrem Handwerk. Wer möchte, kann sich in der Glashütte selbst ein Glasherz aus der zähen Masse gießen. Im Glasstudio im Oberhaus kann man bunte Glaskugeln blasen und nach kurzer Abkühlphase mit nach Hause nehmen.Es gibt Kässpatzen, Dinette, Kaffee, Kuchen und anderen Leckereien. Kinder können das Kasperltheater besuchen oder beim Seiler selbst ein Seil anfertigen.