Schmidsfelden lädt zum 20. Markttreiben ein

Markttreiben am Muttertag: In Schmidsfelden ist das gute Tradition. Seit nunmehr 20 Jahren lockt das historische Glasmacherdorf am Muttertagswochenende Besucher aus Nah und Fern an. Das Jubiläums-Markttreiben in diesem Jahr findet am Samstag, 12. Mai, und am Sonntag, 13. Mai, statt. Wieder werden mehr als 50 Kunsthandwerker aus der Region ihre Waren anbieten, während sich die Glasmacher in der historischen Glashütte bei ihrer spannenden Arbeit über die Schulter blicken lassen.

Es war der Verein Projekt Schmidsfelden, der das Markttreiben vor 20 Jahren ins Leben gerufen hat, erinnert Glasmacher Stefan Michaelis an die Anfänge. Ziel des Vereins war es, die Entwicklung des Dorfes voranzubringen, nachdem die historische Glashütte durch die Heimatpflege Leutkirch saniert worden war. So wurden etwa der Brunnen bei der Kapelle restauriert und ein Holzbackofen aus Lehm angeschafft, in Anlehnung an das frühere Backen in Schmidsfelden. Die Vereinsmitglieder beteiligten sich an der Sanierung des Glasmagazins und wurden sozial aktiv. Bis heute, sagt Stefan Michaelis, werden bedürftige Menschen und soziale Projekte aus einem Teilerlös des Markttreibens unterstützt.

Nach Auflösung des Vereins Projekt Schmidsfelden 2012 übernahm die Heimatpflege Leutkirch satzungsgemäß Rechte, Pflichten sowie das Eigentum des Vereins – und richtet seitdem das Markttreiben Hand in Hand mit ehemaligen Mitgliedern des Projekts und den Dorfbewohnern aus. Heuer also zum 20. Mal.

Wie gewohnt werden wieder mehr als 50 Künstler und Kunsthandwerker ihre Produkte aus Holz, Metall, Glas, Papier oder Stoff anbieten. Duftende Seifen und Öle, Schmuck und originelle Deko-Artikel oder Korbwaren warten auf Interessenten. Wie immer gibt es Pflanzen und Kräuter aus heimischem Anbau, und in der Glashütte und im Glasstudio im Oberhaus zeigen die Glasmacher ihre filigrane Kunst.

Eine Kindergruppe aus der Umgebung von Schmidsfelden wird singen und musizieren, kündigt Stefan Michaelis an, und erstmals wird beim Markttreiben auch Ponyreiten angeboten. Für Bewirtung am Mittag und Kaffee und Kuchen sorgen wie immer Schmidsfeldener Bürger und die Heimatpflege Leutkirch.

1678 waren die ersten Glasmacher aus dem Schwarzwald ins Allgäu gekommen: Die Glasmacherfamilie Schmid gründete in der Adelegg mehrere Hütten, zuletzt 1824/25 in Schmidsfelden. Mit der fortschreitenden Industrialisierung freilich kam 1898 für die Glashütte Schmidsfelden das Aus, das Leben im Dorf musste fortan ohne die Glasmacherei weitergehen.

Der Projektgruppe und der Heimatpflege Leutkirch ist es zu verdanken, dass seit nunmehr 20 Jahren neues Leben in Schmidsfelden eingekehrt ist und sich das historische Glasmacherdorf zu einem wichtigen touristischen Anziehungspunkt entwickelt hat.