„Schmecktakel“ wird erster Street Food Markt in Leutkirch

Am Wochenende des 11. und 12. September findet der erste „Leutkircher Street Food Markt – Schmecktakel“ statt. Der Markt soll sowohl Leutkircher, als auch Gäste und Urlauber mit auf eine kulinarische Reise nehmen und zum Schlemmen, Genießen und Probieren in die Altstadt einladen, wie es in einer Pressmeldung heißt. Die Food Trucks und Schlemmerstände sind über die Marktstraße in der Altstadt verteilt. Am Samstag öffnet der Markt um 11 Uhr. Bis etwa 23 Uhr wird es Bewirtung, Musik und Unterhaltung geben. Am Sonntag, 12.September, ist der Street Food Markt von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Das familienfreundliche „Schmecktakel“ findet bei jedem Wetter statt. Der Eintritt ist frei.

Moderne Food Trucks und liebevolle Stände werden den Besuchern viele frisch zubereitete Speisen aus aller Welt anbieten. Dabei sind der Vielfalt keine Grenzen gesetzt: Die Auswahl reicht von klassischen Burgern oder Kässpätzle bis hin zu knusprigen Kartoffelspiralen am Spieß, exotischen Köstlichkeiten aus Indonesien oder spanischen Churros. Neben den klassischen Food Trucks mit ihren vielfältigen kulinarischen Angeboten wird es auch Drinks, Kaffeespezialitäten und Cocktails geben.

Das Leutkircher „Schmecktakel“ wird mit handgemachter Musik, verschiedenen Straßenkünstlern und Schaustellern abgerundet. Während die einen schlemmen und genießen können, können sich andere von Stelzenläufern, Seifenblasen- oder Luftballonkünstlern begeistern lassen. Außerdem sorgt ein „Photo-Bus“ für ein ganz besonderes Highlight für Jung und Alt an beiden Tagen.

Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Eine Registrierung mit der LUCA-App ist notwendig. Die Marktstraße ist während der Veranstaltung gesperrt.

Ursprünglich war geplant den Markt im Frühjahr durchzuführen – coronabedingt wurde es jetzt Spätsommer. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Markt jetzt abhalten können. Künftig möchten wir das ‚Schmecktakel‘ einmal im Jahr stattfinden lassen – womöglich gekoppelt an weitere Aktionen, wie einem verkaufsoffenen Sonntag oder einer langen Einkaufsnacht“, sagt Jacqueline Zenker von der Stadtverwaltung Leutkirch.

Der Street Food Markt „Schmecktakel“ wird von „FestMAHL Catering & Event“, Angelina und Michael Bäcker, aus Legau, gemeinsam mit der Stadt Leutkirch organisiert. Unterstützt wird das Festival durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, die Firma Milei GmbH, das Autohaus Mayer & Kloos GmbH, die Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG und Tomic Bagger- und Pflasterbetrieb.