schleudert Radlerin auf die Straße

Leichte Verletzungen hat sich eine 30-jährige Radfahrerin am Donnerstag gegen 7.50 Uhr in der Oberen Vorstadtstraße in Leutkirch zugezogen.

Wie die Polizei berichtet, war ein 43-jähriger Autofahrer von der Isnyer Straße kommend nach links in Richtung Innenstadt abgebogen und hatte dabei die Radfahrerin übersehen, die auf dem Radfahrstreifen auf der Oberen Vorstadtstraße stadtauswärts fuhr. Die Frau wurde von dem Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert.