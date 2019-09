Schlemmen, reden, zuhören

Beim interkulturellen Picknick auf der Wilhelmshöhe ist aufgetischt worden: Blini, Wareniki, Areschki und viele weitere internationale Gerichte konnte man am Büffettisch entdecken. Das Prinzip war einfach: Was man probieren wollte, lud man sich gratis auf den Teller, setzt sich an den Tisch zu den anderen Besuchern und konnte interessante Gespräche führen. Die Gesprächspartner hätten unterschiedlicher nicht sein können. Unabhängig von Herkunft, Alter und Interessen versammelten sich rund 50 hungrige und offene Menschen beim Picknick. Zur Unterhaltung gab es Musik aus dem Dudelsack, Jonglage und Akrobatik. Sogar ein kleines Marionetten-Theater der Kunstschule Sauterleute wird präsentiert.

Kacem Khechana (37) war bisher jedes Jahr dabei und freute sich auch diesmal über die gute Stimmung: „Die Leute sind cool. Man kann super einfach Infos austauschen, das ist ja gerade auch der Sinn der Veranstaltung, nämlich neues kennenlernen. Vor allem die Puppenspieler werden mir im Gedächtnis beliben.“

Bereits zum dritten Mal fand die Aktion der elobau-Stiftung in Kooperation mit dem Jugendhaus Leutkirch statt. Peter Aulmann gehört zur Stiftung und erläutert die Idee hinter dem Picknick: „Integration ist einer von unseren Stiftungszwecken. Wir wollen, dass Gemeinschaft entstehen. Und wie sollte diese besser entstehen als beim Essen?“

Auch die Organisation ist schnell gemacht: „Wir stellen Geschirr und Besteck. Und freundlicherweise bekommen wir die Getränke von der Brauerei Härle gesponsert. Jeder bringt so viel Essen mit, wie er oder sie will, und stellt es dann am Büffet ab. Die Aktion ist kostengünstig, aber dafür maximal effektiv. Ein riesiges Lob gilt aber vor allem dem Jugendhaus und den fleißigen Jungs und Mädels von dort. Bei denen weiß man einfach, dass man sich darauf verlassen kann, dass alles zur rechten Zeit am rechten Ort ist“, lobt Aulmann die Helfer.

Doch er spricht auch die diesjährigen Besucherzahlen an: „Bei der ersten Aktion waren es viel mehr Besucher. Wir wissen nicht genau, woran es liegt. Aber ein nicht ganz kleiner Grund sind wahrscheinlich auch die etwas kühlen Temperaturen. Es ist nun mal Mitte September, da sollten wir für nächstes Jahr wieder einen früheren Termin finden“, betont Peter Aulmann.

Jana Oer (17) macht momentan ein Praktikum im Jugendhaus und zeigte sich begeistert vom Picknick: „Echt Klasse! Man kann so leicht Gespräche aufbauen, da man hier gefühlt alle Interessen vertreten hat. Fast noch cooler ist aber auch das ganze tolle Essen.“

Die Frau, die hier hauptsächlich für die Unterhaltung zuständig ist, heißt Klarissa Schreiber (28). Sie jongliert und hilft Besuchern, diese Kunst zu erlernen. Die junge Jongleurin arbeitet bei Elobau und hat am firmeninternen Projekt „Was kannst du?“ teilgenommen. „Ich habe mich gemeldet und gesagt, dass ich Jonglieren und tanzen kann. Dann ging es nicht mehr lange und ich habe auch schon meine ersten Afterworkshops gegeben. Ich wurde für dieses Projekt angefragt und bin absolut begeistert. Das Fest macht einen richtig coolen familiären Eindruck und ich find es geil dass sich hier Alles und Jeder auf der Wilhelmshöhe trifft“, so Schreiber.

Trotz den kühlen Temperaturen wurde aus dem interkulturellen Picknick auch dieses Jahr ein schöner Abend.