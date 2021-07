Schlägerei vor Gaststätte

Mehrere Personen haben sich am frühen Samstagmorgen in einer Leutkircher Gaststätte eine Schlägerei geliefert. Wie die Polizei mitteilt, waren ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger in der Nacht auf Samstag, gegen 1.30 Uhr, in Leutkirch unterwegs und suchten eine geöffnete Gaststätte in der Innenstadt. Sie wurden fündig, die Bedienung gab den beiden allerdings zu verstehen, dass die Gaststätte schließen möchte. Daraufhin kam es zu einem verbalen Streit zwischen den beiden und noch anwesenden Gästen. Die verbale ging in eine handgreifliche Auseinandersetzung über. Die Schlägerei verlagerte sich vor die Gaststätte. Der 17-Jährige erlitt einen Faustschlag auf die Nase sowie Schürfwunden im Gesicht. Sein 18-jähriger Begleiter trug Prellungen im Bereich Kopf und Hüfte davon. Er wurde mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der 17-jährige wollte auf eigenen Wunsch nicht zur Untersuchung gebracht werden. Die Ermittlungen zu den anderen Beteiligten laufen.