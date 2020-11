Schlägerei in Leutkirch deckt Verstoß gegen Corona-Verordnung auf

Zu einem Streit zwischen zwei Jugendgruppen ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag um kurz nach 24 Uhr in der Memminger Straße in Leutkirch gekommen. Laut Polizeibericht wollte ein 18-Jähriger den Streit schlichten und wurde dabei selbst angegriffen und leicht verletzt. Die Polizei fand heraus, dass die verfeindeten Gruppen sich in nicht erlaubter Anzahl in der Öffentlichkeit aufgehalten haben. Sie ermittelt nun wegen Körperverletzung und Verstößen gegen die Corona-Veordnung.