Schlägerei bei Party

Ein hochaggressiver 22-jähriger Gast rief bei einer Veranstaltung in der Wangener Straße am Sonntag kurz vor drei Uhr die Polizei auf den Plan. Der Mann war laut Polizeibericht zunächst auf einen 33-Jährigen losgegangen und hatte diesen getreten und ins Gesicht geschlagen. Der Sicherheitsdienst fixierte den Randalierer bis zum Eintreffen der Polizei. Da der 22-Jährige sich aber auch gegenüber den Beamten weiterhin aggressiv verhielt, nahmen diese ihn in Gewahrsam. Während der weiteren Maßnahmen beleidigte der alkoholisierte Mann die Polizisten mit üblen Ausdrücken. Die Lebensgefährtin des Aggressors kümmerte sich schließlich um den 22-Jährigen, wodurch ihm der Aufenthalt in der Arrestzelle erspart blieb. Er hat nun mit Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung zu rechnen.