Schlachtabfälle wurden am Wochenende in einem Waldstück im Bereich der Albrecht-Dürer-Straße gefunden. Das teilt die Polizei mit. Der Umweltsünder entsorgte die tierischen Reste im Wald in Richtung Ottmannshofen. Personen, die Hinweise auf denjenigen geben können, der die Abfälle dort abgeladen hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.