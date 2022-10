Schenken und beschenkt werden am Schenktag

Wer bekommt nicht gerne etwas geschenkt? Und wer hat nicht selbst Dinge daheim, die nicht mehr gebraucht werden, aber zu gut zum Wegwerfen sind? Dafür gibt es den mittlerweile fünften Leutkircher Schenktag. Das Motto des Tages lautet: Von Herzen schenken, mit Freude nehmen, teilt eine Sprecherin der Kirchengemeinde St. Martin mit.

Das Kinder- und Familienzentrum St. Vincenz der Kirchengemeinde veranstaltet am Samstag, 8. Oktober, den alljährlichen Schenktag. Zwischen 9.30 und 10.30 Uhr können gut erhaltene Dinge abgegeben werden. Im Anschluss daran kann von 11 bis 12.30 Uhr mitgenommen werden, was gefällt.

Geschenkt werden können laut Zentrums-Leiterin Petra Wiedemann: „Man kann Gegenstände wie Bücher, Spielzeuge, Taschen, Büroartikel sowie Geschirr und Haushaltswaren, Winterkleidung und mehr bei uns zum Verschenken abgeben.“ Allerdings sollten die Geschenke nicht älter als zehn Jahre sein. Zudem prüft ein Team aus Ehrenamtlichen bei der Annahme alle Gegenstände auf Funktionsfähigkeit und Verschleiß. „Wir können einfach nicht alles annehmen. Manche Dinge sind zu alt oder zu gebraucht. Aber alles, was gut ist, wird dann nach Themen auf Tische sortiert, damit die Besucher alles leichter finden können“, so die Leiterin.

Die Sachen, welche am Schluss übrig bleiben, müssen nicht abgeholt werden. So viel wie möglich wird an andere soziale Einrichtungen weitergegeben. Das Konzept „Schenktag“ benötige viel Unterstützung, teilt die Sprecherin der Kirchengemeinde mit. So schenken zum Beispiel die Handballer des TSG-Leutkirch ihre Zeit und helfen am Schenktag als Ehrenamtliche, neben vielen anderen Helfern.

Der Stadtwirt wiederum wisse das sehr zu schätzen und kümmere sich daher um das leibliche Wohl der Ehrenamtlichen, sagt die Sprecherin. Die Bürgerstiftung Leutkirch und die Druckerei Neidhart ermöglichten die Werbung für den Schenktag. An der Veranstaltung wird die aktuelle Corona-Verordnung gelten. Darüber können sich Besucher auf der Homepage des Kinder- und Familienzentrums St. Vincenz unter www.kifaz-leutekirch.drs.de informieren.