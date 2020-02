Scheibe eines Kunsthandwerksgeschäfts eingeschlagen

Die Scheibe eines Kunst- und Handwerksgeschäfts in der evangelischen Kirchgasse in Leutkirch ist am vergangenen Wochenende eingeschlagen worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei entstand dadurch ein Schaden von mehr als 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.