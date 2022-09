Bereits am vergangenen Wochenende wurde am Augenzentrum in der Memminger Straße die Scheibe einer Eingangstüre eingetreten. Der Täter verursachte dadurch einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das berichtet die Polizei. Das Polizeirevier Leutkirch hat wegen der Sachbeschädigung Ermittlungen eingeleitet und bittet unter Tel. 07561 / 84880 um Hinweise zum unbekannten Verantwortlichen der Tat.