„Schandfleck“ soll bis 2019 beseitigt sein

Noch in diesem Jahr sollen fünf städtische Gebäude im Bereich „Obere Vorstadtstraße/Hoherbergweg“ – direkt an der Straußenbrücke – dem Erdboden gleichgemacht werden. So sehen es jedenfalls die Pläne der Leutkircher Stadtverwaltung vor. Der Gemeinderat hatte dem Vorhaben zugestimmt. Von Bürgern wird der Komplex des öfteren als „Schandfleck“ bezeichnet.

Wie die Verwaltung auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, sind die Abriss-Arbeiten noch nicht öffentlich ausgeschrieben worden. Derzeit werde die Bausubstanz von einem Fachbüro untersucht. Der Grund: Viele verschiedene Baumaterialien müssten auf unterschiedliche Weise entsorgt werden. Zudem sei vor dem Abbruch ein sogenanntes Kenntnisgabeverfahren nötig, bei dem auch die Nachbarn beteiligt werden. Abgeschlossen ist hingegen ein Artenschutzgutachten. Dieses habe ergeben, dass sich in den Häusern keine Tiere – wie beispielsweise Fledermäuse – heimisch fühlen.

Stadtverwaltung prüft Parkplatzoption

Der Gemeinderat hatte sich dafür ausgesprochen, dass – bis ein neues Konzept vorliegt – die durch den Abriss frei werdenden Grundstücke vorübergehend als Parkflächen dienen. Ob das möglich ist, werde derzeit von der Stadtverwaltung geprüft. Ebenfalls noch offen ist, wie die Verkehrssituation an der Kreuzung Kemptener Straße/Isnyer Straße künftig geregelt wird. Von einem Kreisverkehr ist die Rede.

Die Häuser bilden laut Stadtverwaltung eine wichtige Gebäudekante zum Stadteingang hin. Nach der Zerstörung werde vorübergehend eine Gebäudetrennwand und Maßnahmen zur Hangabsicherung zu den umliegenden Gebäuden installiert. Durch den Abbruch – der im Rahmen des Sanierungsprogramms „Entlang der Eschach“ förderfähig ist – würden auch hohe Kosten für nötige Instandsetzungen und Sicherungen der bisherigen Wohnhäuser wegfallen. Generell sei geplant, die Gebäude „möglichst schnell“ abzureißen. „Wir gehen davon aus, dass der Abbruch noch in diesem Jahr erfolgt“, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Allerdings sei dabei auch die Verfügbarkeit von Unternehmen entscheidend.