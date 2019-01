Schalmeien Gebrazhofen werden 20 Jahre alt

Es geht los, schon an diesem Wochenende finden in der Region – sofern sie nicht dem Schnee zum Opfer fallen – die ersten Fasnetsumzüge statt. Zwischen den Narrenzünften sorgen dann Musikgruppen für Stimmung unter den Zuschauern. In einer kleinen Serie stellt die „Schwäbische Zeitung“ diese Fasnets-Musiken aus Leutkirch und den Ortschaften vor. Den Anfang macht der Schalmeienzug Gebrazhofen.

Die jüngste aktive Musikerin ist erst vier Jahre alt, das älteste aktive Mitglied ist 64 – der Schalmeienzug Gebrazhofen ist zumindest altersmäßig eine bunt gemischte Truppe. Als eigenständiger Verein gegründet wurde der Schalmeienzug 1999 – und feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Entstanden ist die Gruppe aus den damaligen Zunftschalmeien der Narrenzunft Gebrazhofen. Laut dem Vorsitzenden Erwin Steiner besteht der Zug derzeit aus 26 Musikern.

Spielen nach Zahlen

Gespielt wird nicht nach Noten, sondern nach Zahlen. Dadurch ist der Einstieg für neue Mitglieder einfacher als etwa in einer Guggenmusik. „Man braucht lediglich etwas musikalisches Gespür“, so Steiner, dann klappe das schon. „Und da wir vor allem in der Fasnet spielen, ist es auch nicht so schlimm, wenn mal ein schiefer Ton dabei ist. Bei uns steht der Spaß im Vordergrund“, erklärt Steiner schmunzelnd. Die Narrenzünfte freuen sich auf den Umzügen natürlich trotzdem immer, wenn sie auf dem Aufstellungsplatz sehen, dass sie vor oder hinter dem Schalmeienzug laufen und Live-Musik haben, so Steiner. Auf Bällen spielt der Schalmeienzug Gebrazhofen inzwischen nicht mehr oft. „Dafür fehlt uns bei dieser Anzahl an Spielern das Volumen.“

Internationale Auftritte

In der anstehenden Fasnet 2019 sind die Schalmeien auf insgesamt zehn Umzügen. Neben Veranstaltungen in der Region, sind die Gebrazhofener auch international unterwegs – sie spielen bei den Umzügen im österreichischen Dornbirn und in Rheineck im Kanton St. Gallen in der Ostschweiz. „Inzwischen sind wir auch viel im bayerischen Allgäu unterwegs“, erzählt Steiner. In einer langen Fasnet kommt da einiges an Buskosten zusammen. Unter anderem deswegen veranstaltet der Schalmeienzug jährlich die „X-Mas-Party“ und die „Fasnets Opening Party“ in der Turnhalle in Gebrazhofen. „Außerdem bewirten wir seit drei Jahren die Kinderfesteröffnung auf dem Kornhausplatz“, so Steiner.

Zum regelmäßigen Vereinsprogramm gehört neben den Arbeitseinsätzen bei den eigenen Veranstaltungen auch Ausflüge. So gehe man seit einigen Jahren immer nach der Fasnet zusammen am Funkensamstag zum Nachtrodeln ins Montafon und bereits seit 2006 geht es einmal im Jahr für drei Tage in den Europa Park.

Neumitglieder kommen laut Steiner vor allem durch Mund-zu-Mund-Propaganda zum Schalmeienzug. Wobei man hier eine starke Konkurrenz durch die Narrenzünfte habe. „Auf die Fasnet möchten alle gehen, zu den 29 Proben im Jahr eher nicht“, sagt Steiner. Er selbst ist bereits seit über 45 Jahren in der Fasnet aktiv und schaut durchaus auch ein bisschen wehmütig zurück: „Früher war es traditioneller, es drehte sich nicht so viel um den Alkohol und es war generell nicht so übertrieben laut.“ Wobei es sie durchaus noch gebe, diese „schöne Fasnet“, nur eben leider nicht mehr so oft.