Schachclub kommt auch sportlich gut durch die Pandemie

Auf eine erfolgreiche Saison kann der Leutkircher Schachclub bei den Verbandsturnieren zurückblicken: Die erste Mannschaft verspielte zwar mit einer knappen Niederlage gegen Friedrichshafen ihre Chance auf den Titel in der Bezirksklasse, erzielte aber mit einem 8:0 gegen Weingarten den höchsten Sieg in ihrer Geschichte. Die erfolgreichsten Spieler waren Roman Jehle, Wolfgang Weimer und Werner Schweigert.

Fast unheimlich stark dagegen zeigte sich die zweite Mannschaft: Mit dem dritten Aufstieg in den letzten vier Jahren kann sie nun ebenfalls in die Bezirksklasse aufrücken, vorausgesetzt es stehen genügend Spieler zur Verfügung. Die Entscheidung hierzu wird in Kürze getroffen. Dass die „Zweite“ in der höheren Ebene bestehen kann ist unbestritten: Ungeschlagen hat sie die Spitze der Kreisklasse vor Markdorf erreicht. Die besten Einzelergebnisse erzielten Walter Schaffer, Inge Werner und Thomas Sauter.