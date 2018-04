Schülern die Moschee erklärt

Im Rahmen der Interkulturellen Woche des Jugendhauses hatten zwei Schulklassen die Gelegenheit, die Leutkircher Moschee etwas näher kennenzulernen. Schon als sie die Räume betraten, erfuhren die Besucher, was türkische Gastfreundschaft bedeutet, heißt es in der Pressemitteilung des Jugendhauses. Herr Kaplan und der Imam (Vorbeter) stellten sich offen den Fragen der Schüler.

Im Mittelpunkt der Führung stand der große Gebetsraum, der auch als „Herz“ der Moschee beschrieben wird. In diesem sehr traditionell gehaltenen Raum finden sich viele wichtige und heilige Gegenstände des Islams wieder. So zum Beispiel die sogenannte Mihrab, eine Gebetsnische welche immer in Gebetsrichtung, nämliche nach Mekka zeigt. Während des Besuches wurden dann auch einige Parallelen zum christlichen Glauben festgestellt, so gibt es beispielsweise auch eine Kanzel, von der die Predigt gehalten wird. Gerade für die Kinder mit Migrationshintergrund der Vorbereitungsklasse war es eine tolle Erfahrung, denn viele von ihnen wussten noch nicht, dass es in Leutkirch überhaupt eine Moschee gibt. Rund 160 Muslime zählen mittlerweile zu den Mitgliedern der Leutkicher Moschee in der Ottmannshofer Straße, welche schon seit 1985 besteht.

Im Anschluss an den Vortrag, hatten die Kinder die Möglichkeit mit den Mitgliedern der Moschee ein Gebet zu sprechen und sich bei einer Tasse Tee auszutauschen. Die Interkulturelle Woche vom Jugendhaus Leutkirch geht heute mit dem Vortrag der Zeltschule um 10 Uhr zu Ende und als Abschlussveranstaltung wird dann noch ein Hip-Hop-Konzert ab 20 Uhr im Veranstaltungsraum des Jugendhauses angeboten, bei diesem der Eintritts-Euro für einen guten und sozialen Zweck gespendet wird.