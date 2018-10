Schüler stellen eigenen Apfelsaft her

Die letzte Klasse der landwirtschaftlichen Berufsschule in Leutkirch hat gemeinsam mit Fachlehrer Joachim Schwarz die Ernte im Schulgarten eingefahren. In diesem Jahr fiel die Ernte übermäßig aus. Grund genug einen eigenen Apfelsaft zu pressen und als unter der eigenen Marke „Bleib-fit-im-Schnitt“ zu vermarkten, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Die Mosterei Müller in Wehrlang presste die Äpfel. Das wurde von der Klasse der Fachstufe I vorfinanziert. Der Erlös des eigenen Apfelsaftes kommt der Klasse zugute und dient auch zur Anschubfinanzierung für den zukünftig alleinigen Schulstandort einer Landwirtschaftlichen Berufsschule des Landkreises Ravensburg in Wangen. Für diesen Standort stiftet die Klasse einen Hochstamm der Sorte Berner Rosenapfel. Dort sollen in den kommenden Jahren die Schüler an den Schnitt von Obsthochstämmen herangeführt werden. Denn nur ein Schnitt und der solle gelernt sein, führe zu regelmäßigen Erträgen, heißt es in der Mitteilung weiter. Der altbewährte Rosenapfel des schweizerischen Höhenlandes passe gut ins Allgäu und habe eine relativ späte Genuss- und Lagerreife. Mit seiner karminroten Farbe könne der saftig süße Apfel auch Christbäume schmücken.