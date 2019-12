Schüler sammeln warme Jacken für Bedürftige

Valentin und Constantin Künst vom Hans-Multscher-Gymnasium in Leutkirch wollen ihren ganz persönlichen Beitrag an der Gesellschaft leisten und obdachlosen und hilfsbedürftigen Menschen helfen. Sie möchten Winterjacken sammeln und spenden.

Den beiden Jungs ist es laut Mitteilung des Jugendhauses aufgefallen, dass es den meisten Menschen in Leutkirch und der Umgebung sehr gut geht und sie eigentlich alles haben, was sie für ein zufriedenes Leben brauchen. Bei dieser Überlegung sei ihnen aber aufgefallen, dass es Menschen gibt, die beinahe jedes Jahr eine neue Winterjacke kaufen – ob nötig oder nicht. Dies habe Valentin und Constantin zu denken gegeben, und so kamen sie schlussendlich dazu, dass genau diese angeblich ausgedienten Winterjacken einen guten Zweck erfüllen könnten.

„Wenn dies so ist, können wir doch auch Leuten, die sich keine Jacke kaufen können, eine Jacke geben, ohne dass uns etwas fehlt“, erklärt Valentin. Und weil genau dies den beiden Jungs wichtig sei, recherchierten sie und kamen auf ein Projekt, das in Neuseeland durchgeführt wurde. Dort wurden Winterjacken an Bäume gebunden, die bedürftige Personen dann einfach mitnehmen konnten. Ein derartiges Projekt würden sie sich auch für Leutkirch erhoffen. Im Jugendhaus fanden sie die richtigen Ansprechpartner und Unterstützer. Die gesammelten Jacken sollen Obdachlose in Ravensburg bekommen.

Wer noch eine gute Winterjacke besitzet, die er selbst nicht mehr benötigt, kann diese ab Montag, 16. Dezember, bis Freitag, 20. Dezember (Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 9 bis 17 Uhr oder Mittwoch von 11 bis 20 Uhr) im Jugendhaus abgegeben.