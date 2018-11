Schüler sammeln Geld für bedürftige Kinder

Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ sind am Donnerstagabend mehr als 200 Grundschüler der Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz mit ihren Laternen in ganz Leutkirch um die Häuser gezogen, um mit ihrem Besuch und ihrem Gesang Spenden für Kinder in Haiti und Indonesien zu sammeln.

Zusammengekommen sind bei der Aktion, die bereits vor 20 Jahren von Lehrerin Edith Mager mit nur einer Religionsklasse entstanden ist, insgesamt über 6800 Euro. Mittlerweile nehmen sämtliche Grundschüler der Einrichtung am Adenauerplatz teil. „Als wir vor 20 Jahren im Religionsunterricht und in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde St. Martin angefangen haben, ist bereits eine Summe von immerhin 600 Mark zustande gekommen. Das war damals viel Geld, das Straßenkindern in Brasilien zugute gekommen ist“, erklärte Mager.

Besucht haben am Donnerstagabend die mit Spendendosen ausgestatteten Laternenträger, eingeteilt in 40 Gruppen, nicht nur die Stadtverwaltung, mehrere Senioreneinrichtungen, zahlreiche Privathaushalte sondern auch verschiedene Einzelhandelsgeschäfte in der gesamten Leutkircher Innenstadt. Während der Hausbesuche trugen die Kinder mit großer Freude ihre Liedchen vor und waren stolz, wenn in ihren Sammeldosen der „Groschen“ klingelte. Zur Stärkung und zur Belohnung für den fleißigen Marsch, gab es anschließend in der Mensa für alle Teilnehmer Kinderpunsch, Würstchen und Brezeln.

„Ich finde es einfach gut, dass die Kinder das Teilen im Geiste von St. Martin kennenlernen und gleichzeitig ihre soziale Kompetenz stärken können“, sagte Cordula Homanner, stellvertretende Schulleiterin. Außerdem würde die Aktion auch zur Völkerverständigung beitragen, da Schüler verschiedenster Herkunft einer Sache nachgehen würden. „Wichtig ist, dass die Kinder erfahren, was Hilfe leisten heißt und wie sie selber dazu beitragen können, anderen zu helfen“, erklärte Lehrerin Angelika Bitzigeio.

Begonnen hat die gut vorbereite Aktion bereits am Freitag, 9. November, mit einem Vortrag über Haiti, der von Amy Xiong und Julian Günthner gehalten wurde und in dem die beiden Viertklässler Land Leute sowie die Probleme der Karibik-Insel vorstellten. Mit einem Dia-Vortrag von Stephan Bago über seinen Einsatz in Indonesien endete die diesjährige Aktion, bevor es anschließend zur Scheckübergabe kam. Dabei erhielten die Hilfsorganisationen „Schulprojekt Haiti“, das von Floribert Föhr geleitet wird, sowie das Projekt „Indonesienhilfe“ unter der Leitung des Mediziners Bago jeweils 25 Prozent der Summe. Die restlichen 50 Prozent kamen der Schulsozialarbeit der Gemeinschaftsschule zugute. „So eine Aktion kann nur klappen, wenn Eltern, Kollegen sowie die gesamte Schule mithelfen“, so Mager.