Schüler packen Pakete für Albanische Kinder

Mit viel Liebe und voller Eifer haben einige Schülerinnen und Schüler der Grundschule St. Leonhard in Ausnang Weihnachtspakete für bedürftige Kinder in Albanien gepackt. Diese wurden von Anton Singer, einem Helfer des „Freundeskreises Porocan“ mit einem speziellen Allroad-Fahrzeug von der Schule abgeholt, um sie gemeinsam mit anderen Sachspenden in einem Konvoi Ende Oktober dort in die abgelegenen Bergregionen zu bringen. Die Albanien Hilfsfahrt ist eine Aktion des „Freundeskreis für Porocan“ organisiert von privaten Personen aus Deutschland, Östereich und der Schweiz mit dem Ziel in der Region Albanien insbesondere in den abgelegenen Bergdörfern der Mokra-Region den notleidenden Menschen zu helfen.