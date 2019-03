Schüler lernen auf sich und andere Acht zu geben

Auch in diesem Schuljahr geht die Psychologische Familien- und Lebensberatung Leutkirch der Caritas Bodensee-Oberschwaben mit dem Präventionsworkshop „Keep Care“ gegen selbstverletzendes und selbstschädigendes Verhalten von Jugendlichen in die Schulen vor.

Das eigene Verhalten und das anderer Jugendlicher zu hinterfragen, ist Schwerpunkt des Workshops „Keep CARE“, erklärte Ramona Wiest, Sozialpädagogin, der Familien- und Lebensberatung der Caritas in Leutkirch. „Neben der Otl-Aicher-Realschule Leutkirch, in der wir bereits das zweite Schuljahr alle siebten Klassen besuchten, waren wir unter anderem auch schon an der Gemeinschaftsschule Leutkirch, der Werkrealschule Bad Wurzach und in der Realschule Kißlegg“, ergänzt Wiest. „Wir bearbeiteten und diskutieren mit den Schülern viele Themen, welche in ihrem Alltag immer wieder zu beobachten sind und wollen die Schüler dafür sensibilisieren“, ergänzte Michael Link, Diplom-Sozialpädagoge.

Neben dem kritischen Umgang mit Alkohol und Drogen wird den Schülern laut Pressemitteilung auch vermittelt, warum sich manche Jugendliche selbst verletzen und wie man damit umgehen kann. Besonders wichtig ist demnach es, den Schüler nicht nur die Themen, sondern die vielen Hilfsmöglichkeiten und Anlaufstellen aufzuzeigen.

„Die Schüler waren fünf Schulstunden lang sehr interessiert bei der Sache und zeigten sich sehr offen und interessiert für die Themen“, so Beatriz Schäffeler, Schulsozialarbeiterin an der Otl-Aicher- Realschule. Am Ende des Vormittages wurden die konkreten Hilfsmöglichkeiten und Anlaufstellen durchgesprochen, was die Schüler und Schülerinnen als besonders hilfreiche Information empfanden, heißt es in der Mitteilung.

Der Workshop ist ein Angebot der Familienberatungsstelle für alle Schüler der siebten und achten Klassen. Weitere Informationen zur Beratungsstelle und zum Workshop finden Sie auf der Internetseite www.caritas-bodensee-oberschwaben.de.