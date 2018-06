Schüler kämpfen um Stadtmeistertitel

Der diesjährige Leutkircher Jugendskitag um die Schüler-Stadtmeistertitel in den Disziplinen Langlauf und Riesentorlauf Alpin wird am Samstag 19. Januar, in Winterstetten und in Eschach am Schwärzenlift ausgetragen.

Die Anmeldung erfolgt über die Leutkircher Schulen. Der Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 17. Januar, um 12 Uhr. Der Leutkircher Jugendskitag hat schon eine jahrzehntelange Tradition und ist eine der wenigen Sportveranstaltungen, an der Schüler aller Leutkircher Schulen gemeinsam teilnehmen können, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Hierbei geht es auch wieder um die Titel der Schüler-Stadtmeister in den jeweiligen Disziplinen.

Zwei Durchgänge

Der Riesentorlauf Alpin findet am Schwärzenlift in Eschach statt. Er startet um 10 Uhr. Alle Jahrgänge von 2005 bis 1998 absolvieren zwei Durchgänge.

Die Startnummernausgabe ist ab 9 Uhr am Lift in Eschach. Training hierfür findet am Freitag, 18. Januar, um 13.30 Uhr am Schwärzenlift statt

Die Entscheidung im Langlauf ist in Winterstetten und wird im Rahmen der VR-Talentiade ausgetragen. Sollte die Schneelage nicht ausreichen, wird die Veranstaltung örtlich verlegt und der neuen Ort im Internet unter www.skilaeuferzunft.de bekanntgegeben.

Die Schüler der Jahrgänge 2006 und jünger laufen einen Kilometer, die Schüler der Jahrgänge 2005 bis 1998 zwei Kilometer in der klassischen Technik. Bei diesem Wettbewerb sind erstmals kleine Hindernisparcours zu bewältigen. Die Startnummernausgabe ist ab 13 Uhr am Start.

Das Training für den Langlaufwettbewerb findet am Mittwoch, 11. und am 18. Januar um 14.30Uhr am Loipenstart in Winterstetten statt.

Die Siegerehrungen sind am Sonntag, 20. Januar, um 18Uhr im katholischen Gemeindehaus in Leutkirch. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde sowie einen Preis. Zudem gibt es eine große Tombola bei der es wertvolle Preise für alle Teilnehmer zu gewinnen gibt, heißt es weiter.