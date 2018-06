Schüler der GMS führen Musical auf

Wuselig, hektisch, dann aber auch wieder ganz konzentriert geht es zu bei den Proben zum Kindermusical „Als die Tiere die Schimpfwörter leid waren“. Schüler der Klassen 2 bis 6 der Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz üben dieses Stück schon das ganze Schuljahr über in zwei Besetzungen im Rahmen ihres Talentnachmittags (früher Neigungsfach) ein. Noch sind gezielte Regieanweisungen nötig, wenn es um Einsätze geht, um Körperhaltung oder klare Artikulation bei dem Stück von Mechthild von Schoenebeck, das ganz auf das Alter zwischen sieben und elf Jahren zugeschnitten ist.

Das Stück bietet den idealen Stoff für ein Kindermusical, das pädagogisch unterlegt mit dem verbalen miteinander Umgehen zu tun hat und damit die Schüler und Zuschauer zum Nachdenken anregen soll.

Zuallererst beginnt die Vorarbeit mit dem Erlernen des Textes und dem Einüben der Rollen, um ein lebendiges Spiel auf die Bühne zu bringen. Hier ist Konrektorin Cordula Hommer gefordert, die die Projektleitung, Regie, und auch die musikalische Gesamtleitung innehat. Mit dem Ganzen wird auch eine weitere pädagogische Zielrichtung verfolgt. „Ein Schwerpunkt liegt auf Sprache und Sprachförderung“, meint dazu die Konrektorin, „können im Spiel doch leichter sprachliche Barrieren überwunden werden“.

Mehrere Lehrer stehen ihr kooperativ zur Seite, um dieses Kindermusical am kommenden Donnerstag öffentlich zur Aufführung zu bringen. Sei’s beim Bau eines Bühnenbildes, im Bereich der Licht- und Tontechnik. Das Reizvolle an dem Stück ist auch, dass die Kinder in die Rolle vielerlei Tiere schlüpfen können. Da sind phantasievolle Kostüme und Masken gefragt. Unter der Schminkkunst von Patricia Nikas werden so alle möglichen Tiere lebendig: Kuh, Papagei, Bär, Eule, Schlange usw., denen dann im Spiel die Gruppe der Kinder gegenübersteht. Auch wurden eigens T-Shirts für die Schüler wurden von Mona Stephan entwickelt.

Die Songs der Solisten und Chorauftritte, begleitet von einer neunköpfigen Lehrer-Schüler-Band, werden ebenfalls geleitet von Cordula Homanner. Die Musik dazu hat der frühere Schulleiter Christoph Heidel für das Instrumental-Ensemble arrangiert.

Mit Spannung und Vorfreude fiebern die Schüler der Aufführung ihres Kindermusicals in der Festhalle am Donnerstag, den 21. Juni, um 18.30 Uhr entgegen und würden sich natürlich über viele Besucher freuen. (osc)