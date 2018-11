Schüler beschäftigen sich mit Grundwerten der EU

Im Rahmen des Europadialogs der Landesregierung möchte das Landratsamt Ravensburg nach eigenen Angaben mit Schülern der Kreisschulen über die Zukunft der Europäischen Union ins Gespräch kommen. Am vergangenen Freitag fand dazu in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung an der Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch ein Planspiel zum Thema „Fokus Balkan" statt.

Dabei haben sich die teilnehmenden Schüler die Grundlagen und Grundwerte der EU am Beispiel der Erweiterungspolitik spielerisch erarbeitet.

Zur Einstimmung stand außerdem ein Treffen mit dem Europaabgeordneten Norbert Lins (CDU) auf dem Plan, bei dem sie mit dem Politiker ins Gespräch kommen konnten. Neben Fragen zum Berufsalltag eines Europaabgeordneten kamen auch aktuelle Themen wie der Brexit zur Sprache. Der Europaabgeordnete habe die Schüler ermutigt, sich aktiv für die Gesellschaft einzubringen, heißt es. Dies könne man nicht nur als Politiker, sondern auch im Rahmen eines Engagements in Vereinen oder in der Schülervertretung erreichen.

Der Europadialog ist laut Mitteilung ein von der Landesregierung angestoßener Dialogprozess im Jahr 2018 zur Zukunft der Europäischen Union. Damit gehe Baden-Württemberg die tiefe Krise des vereinten Europas konstruktiv an. Die Diskussion solle vor allem mit den Bürgern vor Ort geführt werden. Am Ende des Dialogs werde ein Leitbild für Europa formuliert.