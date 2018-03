Schüler aus Bédarieux und Rochefort entdecken das Allgäu

Knapp 90 Schüler aus der Partnerstadt Bédarieux und Rochefort bei Avingon sind seit Mittwoch gemeinsam mit ihren Lehrern und Begleitern zu Gast in Leutkirch. Begrüßt wurden die jungen Franzosen von Thomas Stupka von der Stadtverwaltung Leutkirch. Anhand einer kleinen Power-Point-Präsentation erklärte Stupka am Donnerstag im Rathaus, was in Leutkirch los ist und welche Angebote es gibt. Untergebracht sind die Schüler bei verschieden Gastfamilien in Leutkirch und Umgebung. In den kommenden Tagen nehmen die zwölf bis 15-Jährigen am Unterricht im Hans-Multscher-Gymnasium sowie in der Otl-Aicher-Realschule teil. Außerhalb der Schulzeiten stehen zahlreiche Unternehmungen mit den Gastfamilien sowie verschiedene Ausflüge auf dem Programm. Den Heinweg antreten werden die jungen Franzosen am Freitag, 23. März.

Foto: Gisela Sgier