Schönste Kaninchen und Vögel stehen fest

Etwa 400 verschiedene Kleintiere haben sich am Samstag sowie am Sonntag bei der Herbst-Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Z419 Leutkirch-Urlau im Hasenheim im Krählohweg präsentiert. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurden bereits am Samstag die schönsten Tiere der Schau von mehreren Preisrichtern ermittelt.

Für viele Besucher stellt die Herbst-Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Z419 ein wichtiger Bestandteil im Jahreskalender dar. So haben sich diese am Wochenende auf den Weg ins Leutkircher Hasenheim gemacht, um sich umzuschauen. Zu bestaunen gab es neben zahlreichen neugierigen Kaninchen verschiedener Rassen unter anderem auch Enten, Gänse, Hühner, Tauben, Wachteln oder Puten, die mit einem mehr als lauten Geschnatter oder „Kikeriki“ komplett die Aufmerksamkeit auf sich zogen.

Robert Gaile, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins Z419 Leutkirch-Urlau, zeigte sich sichtlich erfreut über den großen Andrang und erklärte: „Das Besondere an unserer diesjährigen Ausstellung ist, dass sich unter den 400 verschiedenen Tieren mehr als 40 Kaninchen der Rasse Silber sowie 16 der Rasse Riesen befinden. Für eine ganz normale Vereinsschau ist das schon beachtlich.“ Gleichzeitig durften die Gäste im Rahmen einer Gruppensonderschau viele Thüringer Farben- und Starttauben bestaunen, deren Besitzer eigens wegen der Leutkircher Ausstellung aus ganz Süddeutschland angereist waren.

Informationen rund ums Kaninchen gab es am Stand von Vereinsmitglied Manfred Huchler, der Interessierten gerne Tipps zur Fellpflege, dem Krallenschneiden, der Fütterung oder der allgemeinen Haltung vermittelte. Zahlreiche Mitglieder des Vereins sorgten an beiden Tagen mit Kaffee und Kuchen, sowie am Sonntag mit einem reichhaltigen Mittagstisch für die Bewirtung.

Vereinsmeister bei den Kaninchen und in der Kategorie Jugend wurde Chantal Huchler aus Heiligenberg mit ihrem Zwergwidder siamesenfarbig, gefolgt von Ramona Gaile aus Friesenhofen mit ihrem Kleinwidder grau. Bei den Erwachsenen sicherte sich Kilian Gaile aus Friesenhofen mit seinem Castor Rex den ersten Platz. Den zweiten Rang erreichte August Wägele aus Aichstetten mit seinem Hasenkaninchen rotbraun vor Rolf Christ aus Seibranz mit seinem Alaska.

Vereinsmeister beim Geflügel wurde Lutz Markus aus Ellmeney mit seiner Deutschen Campbellente. Anton Brauchle aus Adrazhofen wurde mit seiner Taube Thüringer Schwalbe blau mit Binden, Sieger in seiner Klasse. Der Wanderpokal im Bereich Geflügel ging an Markus Lutz aus Ellmeney und der für Tauben an Anton Brauchle aus Adrazhofen. Kilian Gaile aus Friesenhofen durfte den Wanderpokal in der Kategorie Kaninchen mit nach Hause nehmen.