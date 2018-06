SC Unterzeil will Abwärtstrend stoppen

Thomas Weder wird den Fußball-Bezirksligisten SC Unterzeil-Reichenhofen bis Saisonende trainieren. Der Abteilungsleiter tritt damit in die Fußstapfen von Michael Buchter, der nach der 3:4-Niederlage gegen die SG Argental das Handtuch geworfen hat.

Der SC Unterzeil steht nach sechs Niederlagen in den sieben Spielen des Jahres 2015 nur noch einen Punkt vom Relegationsplatz 13 entfernt auf dem zwölften Tabellenrang. Zumindest theoretisch.

Wohl nur zwei direkte Absteiger

Denn aller Voraussicht nach wird kein Bodensee-Team aus der Landesliga absteigen, sodass aus der Bezirksliga nur zwei Mannschaften direkt absteigen und der Tabellen-14. in die Relegation geht. Von diesem 14. Platz trennen die Unterzeiler fünf Spieltage vor Saisonende sieben Punkte.

Dass Buchter den SCU verlassen wird, stand schon länger fest. Geplant war allerdings, dass er dies erst zum Saisonende tut und dann fortan den FV Ravensburg II trainiert. Doch die 3:4-Niederlage gegen Argental änderte dann alles. „Wir haben uns zusammengesetzt und uns einvernehmlich getrennt“, sagt SCU-Vereinschef Helmut Kornjak.

Enorme Verletztenmisere

Dass es in diesem Jahr mit dem SCU in der Tabelle immer weiter bergab ging, führt Kornjak auf die Verletztenmisere des Teams zurück. Nicht nur in der Abwehr fallen und fielen wichtige Spieler aus, auch auf der Torwartposition gab es ein munteres Wechselspiel. Mit Dietmar Heine steht mittlerweile der vierte Keeper in dieser Saison beim SCU zwischen den Pfosten. Die Folge: 30 Gegentore hat der SCU in den sieben Spielen des Jahres 2015 bereits kassiert.

Trotzdem ist Kornjak zuversichtlich, dass der SCU die Klasse halten wird. Fünf Spiele stehen noch aus (zu Hause gegen Amtzell und Baindt sowie in Aulendorf, Maierhöfen und Kressbronn). Ein Sieg könnte schon reichen, um auch kommende Saison wieder Bezirksliga zu spielen.