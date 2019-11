Sayaka Schmuck, Lisa Maria Schumann und Kasia Wieczorek begeistern bei der „Leutkircher Klassik“

Von „Klassik bis Tango“ hat das Motto gelautet, mit dem das Trio Schmuck in der Reihe „Leutkircher Klassik“ nach knapp sechs Jahren erneut in der Festhalle gastierte.

Ludwig van Beethovens „Gassenhauer-Trio“ bot gleich zu Beginn Sayaka Schmuck an der Klarinette, Lisa Maria Schumann an der Viola und Violine sowie Kasia Wieczorek am Klavier Gelegenheit, sich mit Feuereifer ins „Allegro con brio“ (Titel des Kopfsatzes) zu stürzen.

Beim Entstehen des Werks war der geniale junge Komponist bekannt für sein ungestümes Temperament und er schien sichtlich Vergnügen daran gehabt zu haben, das damals reichlich kolportierte Thema aus Joseph von Weigls Oper „Der Korsar aus Liebe“ in allerlei Schattierungen humorvoll aufzubereiten.

Einen lyrischen Kontrast dazu bildete die „Meditation“ von Jules Massenet, wunderbar elegisch auf der Geige von Lisa Maria Schumann vorgetragen und mit großem Einfühlungsvermögen am Flügel von Kasia Wieczorek begleitet. Mit großer Leidenschaft interpretierte die Pianistin sodann ein Nocturne ihres Landsmanns Frédéric Chopin. Ihr Anschlag, mal wuchtig zupackend, mal zart schmeichelnd, mal vor Virtuosität strotzend, brachte den Bösendorfer-Flügel zum Singen.

Nach der Pause gab das Trio einen Mozart zum Besten. Sein Kegelstatt-Trio hat ähnliche Gassenhauer-Qualitäten wie das Beethoven-Trio zu Beginn. Schließlich habe Mozart mal in einem Brief bekannt, so die Moderation von Sayaka Schmuck, sei die Klarinette sein Lieblingsinstrument gewesen. Mit Präzision und sportlichen Staccato-Wurfbogenstrichen bot hier die 30-jährige Bratschistin den flotten Passagen der Klarinettistin gewissermaßen Paroli.

Ein Tango von Astor Piazzolla sorgte schließlich noch für pfiffig-expressionistische Harmonien, gepaart mit dessen typischen rhythmischen Köstlichkeiten, die die Musikerinnen höchst vergnüglich darboten. Nicht ohne Zugabe ließ das begeisterte Publikum die drei Damen gehen: Sie servierten noch einmal Piazzolla und seine Tango-Ballade „Oblivion“.