Saxophon und Orgel spielen zu Weihnachten, Silvester und Neujahr

Christian Segmehl gastiert wieder in der Region. Er ist einer der gefragtesten Saxophonisten deutschlandweit. In Biberach geboren, in Schemmerhofen aufgewachsen, lebt er mittlerweile im Allgäu.

Sein Duo-Partner an der Orgel ist der Kirchenmusiker aus Isny Christian Schmid. Die Kirchenkonzerte an Silvester und Neujahr mussten verlegt werden, da Christian Segmehl kurzfristig ein Engagement bekam, drei Konzerte in der Elbphilharmonie in Hamburg zu spielen, wovon das Silvesterkonzert um 17 Uhr live in der ARD zu sehen ist. Somit finden die Konzerte in der Region am Montag, 26. Dezember, um 15 Uhr in der Käppele Schemmerhofen (bei Biberach), und um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche Rottenacker (bei Munderkingen), am Dienstag, 27. Dezember, um 19 Uhr in der Kirche Wuchzenhofen, am Sonntag, 2. Januar, um 19 Uhr in der Kirche St. Maria in Isny und am Montag, 3. Januar, um 19 Uhr in der Kirche Wuchzenhofen statt. Der Eintritt zu diesen Kirchenkonzerten ist frei, Spenden sind erbeten.