Saxophon und Orgel an Silvester in Hofs

Christian Segmehl (Saxophon) und Christian Schmid (Orgel) spielen an Silvester, 31. Dezember, um 19 Uhr in der St.-Gallus-und-Magnus-Kirche in Hofs.

Der Reiz der Formation Saxophon & Orgel liegt Laut Ankündigung in seiner Seltenheit. Das Holzblasinstrument Saxophon existiert seit seiner Erfindung erst seit circa 170 Jahren und ist somit das jüngste Instrument überhaupt. Dagegen ist die Königin der Instrumente – die Orgel – eines der ältesten Instrumente der Musikgeschichte.

Christian Segmehl lehrte von 2005 bis 2013 an den Musikhochschulen Augsburg und Würzburg und ist seither ausschließlich freischaffend und konzertierend tätig. Dieses Jahr gibt es bei dem traditionellen Silvesterkonzert in Hofs eine Premiere, heißt es in dem Pressetext.

Organist Christian Schmid aus Wuchzenhofen wird an der Seite von Segmehl zu hören sein. Christian Schmid, geboren in Leutkirch, machte am dortigen Gymnasium 2011 sein Abitur. Nach der externen C-Prüfung in Rottenburg studierte er Schulmusik mit Hauptfach Orgel und Bachelor Kirchenmusik. Seit Oktober 2017 setzt er sein Studium im Master Kirchenmusik an der HMDK Stuttgart fort. 2016 war Christian Schmid Stipendiat des Deutschlandstipendiums.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.