Sattelzug kommt auf A96 ins Schleudern

Etwa 80 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der A 96. Ein Sattelzug kam ins Schleudern, ein zweiter fuhr auf ihn auf.

Die beiden beteiligten Lkw fuhren am Samstag gegen 0.15 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Lindau, als das vordere Fahrzeug auf Höhe des Parkplatzes Winterberg auf schneeglatter Fahrbahn ohne Fremdbeteiligung schleuderte. Das Fahrzeug prallte rechts von der Fahrbahn gegen die Böschung. Es blieb quer zur Fahrtrichtung stehen, so dass beide Fahrstreifen komplett blockiert wurden.

Der nachfolgende Sattelzug konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte seitlich gegen das Heck des Aufliegers.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Sattelzüge waren nicht mehr fahrbereit. Zu deren Bergung wurde die A 96 in Fahrtrichtung Süden zwischen der Anschlussstelle Leutkirch- Süd und Kißlegg für den Fahrzeugverkehr komplett bis 5.20 Uhr gesperrt.