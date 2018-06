Unter dem Titel „Sang- und klangvoll in den Advent“ sind am Freitag, 28. November, um 18Uhr im Museum im Bock alpenländische Lieder, Allgäuer Stubenmusik und festliche Bläserklänge zur Adventszeit zu hören. Nicht so häufig gehörte Adventslieder werden vom Frauentrio „Magnus und Mir“ präsentiert. Außerdem spielen die „Leutkircher Stubenmusik“ und die „Leutkircher-Weisen-Bläser“. Das Programm dauert etwa eine dreiviertel Stunde, der Eintritt ist frei.