Saisonstart auf Leutkircher Hütte und Kaiserjochhaus

Die beiden Hütten der Sektion Leutkirch des Deutschen Alpenvereins (DAV) haben grünes Licht für den Betrieb in der Sommersaison bekommen: Die Leutkircher Hütte (oben links; Fotos: DAV-Sektion Leutkirch) hat am vergangenen Freitag, 19. Juni, und das Kaiserjochhaus (rechts) am Samstag, 20. Juni, die Pforten geöffnet.

In diesem Jahr werde die Zeit in den Bergen und auf den Hütten anders sein, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Um den Hüttenaufenthalt für alle Besucher so sicher wie möglich zu machen, gelte es, bestimmte Regeln einzuhalten. Dazu gehöre, dass sich Besucher vor dem Besuch der Hütten anmelden müssen, es können nur reservierte Plätze vergeben werden. Genauso wichtig sei es deshalb, sich auch rechtzeitig abzumelden, falls ein Besuch doch nicht möglich ist.

Da auf den Hütten wegen der Corona-Schutzmaßnahmen keine Decken und keine Kopfkissenbezüge ausgegeben werden dürfen, sollten Besucher einen warmen Schlafsack, einen eigenen Kopfkissenbezug und bei Bedarf ein eigenes Laken mitbringen. Weitere Informationen zum Besuch von Berghütten in diesem Sommer finden sich im Internet: